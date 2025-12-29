Circulația rutieră a fost restricționată pe mai multe drumuri din țară, ca urmare a ninsorilor abundente și a vizibilității reduse. În județul Suceava, DN2 – E85 a fost blocat temporar, iar autoritățile au intervenit pentru a scoate din șanț mai multe autoturisme. Tronsul Grănicești – Siret este în prezent închis circulației.

Intervențiile autorităților sunt menite să reducă riscurile pentru șoferi și să asigure accesul în condiții de siguranță. În această perioadă, deplasarea pe drumurile afectate se face cu dificultate, iar șoferii sunt sfătuiți să evite pe cât posibil zonele cu trafic restricționat.

Meteorologii atenționează că condițiile meteo nefavorabile vor persista pe durata zilei, ceea ce poate conduce la prelungirea măsurilor de închidere a drumurilor. În mai multe județe, echipele de intervenție folosesc utilaje și material antiderapant pentru a permite reluarea traficului cât mai rapid.

Circulația este îngreunată și în județul Brașov, unde s-a emis cod roșu de vreme severă. Vijelia care a început încă de duminică a creat probleme atât în zonele urbane, cât și pe drumurile județene. Pompierii au intervenit pentru deblocarea unor străzi și pentru îndepărtarea tablei smulse de pe acoperișurile locuințelor.

Drumurile rămân dificil de parcurs, iar vântul puternic afectează mai multe tronsoane județene. Autoritățile recomandă prudență maximă și evitarea deplasărilor neesențiale, pentru a preveni accidentele.

În restul țării, rafalele de vânt care ating viteze de până la 140 km/h au dus la întreruperi în trafic și la blocaje temporare. În Maramureș, drumurile sunt greu accesibile, iar autoritățile intervin cu material antiderapant pentru a menține circulația rutieră.

Circulația pe Transalpina a fost complet oprită, iar turiștii aflați în zonă au rămas temporar blocați din cauza viscolului. Meteorologii prognozează că situația se va menține cel puțin până la orele amiezii, ceea ce face ca deplasarea să fie extrem de dificilă.

„Se redeschide circulaţia rutieră pe DN 67C, (Transalpina), între Novaci şi Rânca, începând cu ora 09:15”, anunţă luni Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Potrivit sursei citate, autorităţile locale roagă şoferii să circule cu atenţie şi să aibă autoturismele echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă.

Duminică seară, autorităţile din judeţul Gorj au anunţat că drumul naţional 67C – Transalpina a fost închis, începând cu ora 18:00, din cauza viscolului puternic care reduce vizibilitatea aproape complet şi face ca circulaţia pe acest tronson să nu mai fie una sigură. Încă de la orele prânzului, drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.

În aceste condiții, autoritățile recomandă respectarea restricțiilor și atenție sporită în trafic. Echipele de intervenție rămân în teren pentru a debloca drumurile și pentru a permite reluarea circulației cât mai rapid și în siguranță.