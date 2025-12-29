Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări pentru luni, 29 decembrie. În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte se va depune strat de zăpadă viscolit, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 metri. Vântul va avea intensități între 50 și 70 km/h, iar în Carpații Orientali și Meridionali stratul de zăpadă va fi de 10-20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia, rafalele vor ajunge la 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, viteza vântului va atinge 60-85 km/h, iar la peste 1700 m, rafalele vor urca la 90-120 km/h, viscolind zăpada și menținând vizibilitatea redusă.

Meteorologii menționează că intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 km/h vor apărea pe arii restrânse și în restul teritoriului. Evoluția fenomenelor va fi monitorizată, iar Administrația Națională de Meteorologie va actualiza mesajele și avertizările, inclusiv pentru fenomene severe imediate.

Vremea de luni continuă să fie predominant însorită, însă cu variații locale semnificative. În Dobrogea și în Bărăgan, cerul se degajă treptat, iar amiaza va fi însorită, deși vântul rămâne puternic, în special în Dobrogea. Temperaturile nu se schimbă semnificativ față de ziua precedentă, fiind în jur de 5-6 grade.

În sudul Moldovei și în Muntenia, atmosfera va fi plăcută, cu câțiva nori la începutul zilei. Vântul bate mai tare în Moldova, iar maximele se situează între 4 și 5 grade. Noaptea se anunță mai rece decât cea precedentă, cu minime de -4 până la -5 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul va fi mai mult noros, cu fulguieli trecătoare în special în zonele montane. Deși soarele își face apariția în anumite intervale, vântul persistent accentuează senzația de frig, iar maximele nu depășesc 4 grade. Noaptea va aduce ninsoare slabă în unele zone.

Nordul Transilvaniei și Maramureșul vor fi acoperite de nori mai densi. Ninsorile sunt prognozate după lăsarea nopții și se vor menține moderate. Vântul nu va reprezenta o problemă, iar temperaturile scad ușor față de duminică, cu maxime de aproximativ 2 grade la amiază.

Vestul României va fi mai rece decât duminică, cu maxime ce nu vor depăși 3 grade, dar cu cer predominant senin și fără precipitații. În Transilvania, soarele va fi prezent pe parcursul zilei, dar rafalele puternice în Carpații Meridionali pot cauza vizibilitate redusă, în special la altitudini mari, unde se estimează viscol cu viteze de 90-120 km/h.

În sud-vest, în Oltenia, vântul va sufla cu 50-70 km/h, sporind senzația de frig, iar maximele vor atinge 5 grade. În regiunile sudice, atmosfera va rămâne însorită, cu vânt moderat la primele ore ale zilei și maxime de până la 6 grade după prânz.

Vremea în Capitală se menține favorabilă, cu intervale însorite și vânt moderat. După prânz, valorile termice vor atinge aproximativ 6 grade.

Noaptea va fi mai rece, cu minime de -4 grade în centrul orașului și -7 grade la periferie, semnalând condiții de ger nocturn pentru locuitori.

La munte, ninsorile continuă în Carpații Orientali, însoțite de vânt puternic. În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari, se așteaptă viscol cu rafale de 90-120 km/h și vizibilitate foarte redusă.

Stațiunile montane vor înregistra temperaturi apropiate de cele de duminică, însă condițiile de drum și siguranța în zonă pot fi afectate de stratul de zăpadă depus și de intensitatea vântului.