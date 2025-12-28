Vortexul polar este un sistem atmosferic care, în mod obișnuit, menține aerul rece concentrat în zona Arcticii. Când acest sistem se slăbește, aerul rece poate coborî spre sud, provocând temperaturi scăzute în Europa și America de Nord.La sfârșitul lunii noiembrie și începutul lui decembrie a avut loc un fenomen rar, cunoscut sub denumirea de încălzire stratosferică. În această perioadă, temperaturile și presiunea la altitudini mari au crescut brusc, destabilizând vortexul polar.

Acest tip de eveniment apare foarte rar atât de devreme în sezonul rece. Efectele sale nu sunt resimțite imediat la sol, ci după câteva săptămâni, pe măsură ce schimbările atmosferice coboară către nivelurile joase.

Prognozele indică faptul că UPDATE: Un val polar lovește România. ANM anunță ninsori, viscol și temperaturi de -10 grade. Cod Portocaliu de viscol!vortexul polar s-a fragmentat în două zone principale: una care afectează America de Nord și alta orientată spre Europa. Această configurație permite aerului polar extrem de rece să pătrundă pe continent dinspre nord, provocând temperaturi scăzute în următoarele săptămâni.

În următoarele zile și la începutul anului viitor, majoritatea regiunilor Europei, inclusiv cele sudice, vor resimți temperaturi scăzute. Sunt posibile și ninsori în zonele unde condițiile vor fi favorabile. Analiza episoadelor similare din anii anteriori arată că astfel de perioade reci se pot menține timp de mai multe săptămâni. Deși vortexul polar ar putea să-și recupereze parțial puterea la altitudine, modelele meteorologice sugerează că frigul ar putea persista în Europa pe tot parcursul lunii ianuarie.

Estimările pentru luna ianuarie indică temperaturi mai scăzute decât normalul pe cea mai mare parte a Europei. Circulația aerului va favoriza pătrunderea maselor de aer rece dinspre nord și nord-est, creând condițiile pentru o iarnă autentică. Meteorologii precizează că, deși este vorba despre o prognoză pe termen lung, aceasta se bazează pe evoluții atmosferice clare și pe precedentul unor situații similare din trecut.