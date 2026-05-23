Atenția meteorologilor este concentrată asupra indicelui EFI (Extreme Forecast Index), un instrument utilizat de ECMWF pentru a compara prognozele actuale cu valorile climatice normale din trecut, potrivit analizelor publicate de The Social Post.

În ultimele actualizări, nordul Italiei apare cu valori EFI cuprinse între 0,8 și 1, niveluri care indică un fenomen meteorologic rar și posibil extrem pentru sfârșitul lunii mai.

Atunci când indicele se apropie de valoarea maximă de 1, modelele meteorologice sugerează că temperaturile prognozate se situează printre cele mai ridicate înregistrate statistic pentru perioada respectivă. Hărțile meteorologice evidențiază prin culori roșii și portocalii regiunile în care abaterea față de normele climatice este cea mai pronunțată.

Specialiștii consideră că, dacă actualele proiecții se vor confirma, anumite zone ale Europei ar putea experimenta temperaturi caracteristice mai degrabă lunilor de vară decât sfârșitului de primăvară.

Potrivit modelelor meteorologice, nucleul principal al valului de căldură se va concentra asupra nordului Italiei, dar efectele ar putea fi resimțite și în Franța, Belgia, Olanda, Luxemburg și Germania.

În nordul Italiei, vremea ar putea căpăta un caracter tipic verii încă din a doua jumătate a lunii mai. În paralel, precipitațiile sunt estimate să scadă semnificativ în regiunile centrale și nordice ale țării, pe măsură ce un câmp de presiune ridicată se consolidează deasupra Europei occidentale.

Meteorologii estimează că această configurație atmosferică va favoriza acumularea maselor de aer cald și va limita formarea norilor și a precipitațiilor în zonele afectate.

Prognozele indică o situație diferită între nordul și sudul Italiei.

În timp ce nordul țării ar putea fi afectat de temperaturi foarte ridicate și vreme stabilă, sudul ar rămâne sub influența unei circulații ciclonice provenite din zona Balcanilor.

Această diferență ar putea favoriza apariția averselor și furtunilor de după-amiază în regiunile sudice și de-a lungul lanțului Apeninilor, în contrast cu condițiile mult mai uscate și mai calde din nord.

Meteorologii descriu astfel un tablou atmosferic împărțit în două, cu manifestări foarte diferite de la o regiune la alta.

Experții subliniază că episodul de căldură prognozat pentru finalul lunii mai nu este asociat, în acest moment, cu fenomenul climatic El Niño.

Potrivit analizelor actuale, este vorba despre o configurație atmosferică regională, generată de circulația maselor de aer și de poziționarea sistemelor de presiune la nivel european.

Această explicație este importantă deoarece El Niño influențează de regulă clima la scară globală, în timp ce episodul analizat acum pare să fie rezultatul unor procese atmosferice locale și regionale.

Valul de căldură prognozat contrastează puternic cu condițiile meteorologice din ultimele săptămâni.

O mare parte a Italiei a fost influențată recent de mase de aer polar-maritim, care au adus ploi abundente, furtuni, episoade de grindină și chiar ninsori în zonele alpine.

Tocmai această tranziție rapidă de la vreme rece și instabilă la temperaturi foarte ridicate atrage atenția meteorologilor. Dacă actualele modele se confirmă, sfârșitul lunii mai ar putea aduce în mai multe regiuni europene valori termice apropiate de cele înregistrate în mod obișnuit la mijlocul verii.