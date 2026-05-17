Jumătate din România, inclusiv regiunea Bucureștiului, se confruntă în acest sfârșit de săptămână cu un nou val de fenomene meteorologice extreme, manifestate prin vijelii, grindină și furtuni puternice. Deși avertizările emise anterior pentru o mare parte din țară au expirat în cursul dimineții, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a menținut alerta pentru Capitală și sud-estul teritoriului.

Directorul executiv al instituției, Elena Mateescu, a explicat că populația trebuie să se aștepte și la o scădere accentuată a temperaturilor, estimând că valul de aer rece va persista până la jumătatea săptămânii viitoare.

Conform precizărilor oferite de șefa ANM, informarea meteorologică valabilă până duminică seară, la ora 21:00, vizează nu doar fenomenele de instabilitate atmosferică, ci și o răcire evidentă a vremii.

Această schimbare se va resimți în special în partea de sud și sud-vest a țării, unde valorile maxime ale termometrelor nu vor mai depăși 19-20 de grade Celsius.

Oficialul ANM a reamintit că, dacă în cursul zilei de sâmbătă s-au înregistrat temperaturi ridicate de până la 28 de grade în sud-est și în Capitală, duminică temperaturile vor scădea drastic în București, urmând să atingă cel mult 15-17 grade. Această tendință este cauzată de instalarea unui front de instabilitate care va afecta nopțile și zilele următoare.

„Până duminică seară, la ora 21:00, informarea meteorologică menționează, pe lângă fenomenele de instabilitate, și răcirea accentuată a vremii, care, mai ales de duminică, se va observa în special în partea de sud și sud-vest a țării, acolo unde maximele nu vor mai depăși 19-20 de grade. Dacă sâmbătă am avut în sud-est valori de până la 28 de grade, inclusiv în Capitală, duminică în București, de pildă, vor fi cel mult 15-17 grade, pentru că și în Capitală noaptea care va urma și următoarele zile vor fi caracterizate de o vreme instabilă și răcirea vremii”, a explicat Elena Mateescu.

Specialiștii din cadrul ANM au subliniat că procesul de răcire va rămâne de interes pe parcursul primelor zile din săptămâna care urmează. Astfel, până la mijlocul intervalului, ecartul valorilor maxime la nivel național se va situa, în general, între 14 și 20 de grade Celsius.

Totuși, șefa ANM a oferit și o perspectivă optimistă, menționând că din a doua jumătate a săptămânii viitoare este foarte probabil să asistăm la o încălzire treptată a vremii, context în care maximele vor atinge din nou pragul specific unei zile de vară, situându-se în jurul a 25-26 de grade.

„Această răcire va fi de interes și pe parcursul săptămânii viitoare, cel puțin până la mijlocul acesteia, când e cardul maximelor se va situa, în general, între 14 până la 19-20 de grade. Abia din a doua jumătate a săptămânii viitoare este posibil să consemnăm în continuare o vreme în încălzire, cu maxime ce vor atinge din nou pragul unei zile de vară, de 25-26 de grade”, a adăugat Elena Mateescu.

În timp ce la ora 10:00 au expirat alertele generale pentru jumătate din țară, județele Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov și municipiul București rămân sub Cod galben până la ora 21:00.

În aceste zone se vor semnala averse torențiale importante, iar cantitățile de apă acumulate în intervale scurte vor atinge 20-40 l/mp.

Regiune / Județe afectate Interval valabilitate Fenomene meteorologice estimate Impact / Cantități de apă București, Constanța, Ialomița, Călărași, Ilfov Duminică, până la ora 21:00 Cod galben: Averse torențiale, vijelii, grindină și furtuni puternice 20…40 l/mp acumulați în intervale scurte (3 ore) sau prin acumulare București și regiunea de Sud Duminică și nopțile următoare Răcire drastică: Maxime de cel mult 15-17°C (scădere accentuată de la 28°C sâmbătă) Disconfort termic temporar, instabilitate atmosferică nocturnă accentuată Jumătatea de țară (restul teritoriului) Expirat duminică la ora 10:00 Ieșire de sub alertele imediate de vreme extremă Stabilizare treptată a condițiilor atmosferice locale Toată țara (Tendință generală) Din a doua jumătate a săptămânii Încălzire treptată: Revenirea treptată la temperaturi specifice unei zile de vară Creșterea maximelor până la 25-26°C; ameliorare completă

