Vremea se dă peste cap în România! ANM a emis trei avertizări Cod galben. Viiturile amenință cinci județe din nordul țării

ANM a emis luni, 27 iulie, trei avertizări meteorologice Cod galben care anunță vijelii, ploi torențiale, grindină și intensificări puternice ale vântului în mai multe regiuni ale țării. În paralel, hidrologii au instituit Cod galben de viituri pe râurile din cinci județe din nordul României. Avertizările sunt valabile până marți și vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.

ANM anunță că primul Cod galben este valabil luni, 27 iulie, între orele 12:00 și 23:00, când instabilitatea atmosferică se va accentua în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, în cea mai mare parte a zonei montane, în jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei.

Meteorologii prognozează perioade cu intensificări ale vântului și vijelii, rafalele urmând să atingă în general 50-70 km/h, iar izolat să depășească 80 km/h. Totodată, vor fi averse torențiale, descărcări electrice și căderi izolate de grindină cu dimensiuni cuprinse între unu și trei centimetri.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de una până la trei ore sau prin acumulare, la 15-25 l/mp, iar pe alocuri vor depăși 30-40 l/mp.

Potrivit ANM, manifestări de instabilitate atmosferică se vor semnala local și în restul teritoriului, însă pe arii mai restrânse.

A doua avertizare Cod galben intră în vigoare luni, la ora 23:00, și rămâne valabilă până marți, 28 iulie, la ora 10:00. Aceasta vizează Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Munții Apuseni.

În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 70-80 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor depăși 90-100 km/h. În primele ore ale intervalului sunt prognozate intensificări ale vântului și în nord-estul Moldovei, unde rafalele vor ajunge, în general, la 45-50 km/h.

Meteorologii au emis și o a treia avertizare Cod galben, valabilă marți, între orele 10:00 și 20:00. În estul Moldovei sunt așteptate rafale de 50-70 km/h, iar în zona Carpaților de Curbură vântul va sufla cu 70-90 km/h.

În același interval, intensificări ale vântului, cu viteze de aproximativ 45-50 km/h, vor fi resimțite și în centrul Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei și în vestul Olteniei.

Administrația Națională de Meteorologie precizează că avertizările vor fi actualizate dacă evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice o vor impune.

Pe lângă avertizările meteorologice, hidrologii au emis un Cod galben de viituri valabil din 27 iulie, ora 10:00, până pe 28 iulie, ora 08:00. Avertizarea vizează râurile din județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj și Sălaj.

Atenționarea este în vigoare pentru bazinele hidrografice Vișeu, Lăpuș, Iza, Tur și Someș, unde ploile prognozate și propagarea apei pot determina creșteri importante ale debitelor și nivelurilor cursurilor de apă.

Specialiștii atrag atenția că există posibilitatea producerii unor scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și a unor viituri rapide pe râurile mici. În anumite sectoare există și riscul producerii unor inundații locale, iar pe unele cursuri de apă pot fi depășite Cotele de Atenție.

Potrivit hidrologilor, probabilitatea producerii fenomenelor periculoase este mai ridicată pe unele râuri mici din județul Maramureș, unde precipitațiile abundente pot determina creșteri rapide ale nivelului apei.

În aceste condiții, autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă, să nu traverseze râurile prin vaduri sau prin zone inundate și să nu staționeze pe poduri, în apropierea malurilor ori lângă versanți instabili.

Instituțiile responsabile monitorizează permanent evoluția situației hidrometeorologice și precizează că prognoza hidrologică va fi actualizată în funcție de intensitatea fenomenelor. Cetățenii sunt sfătuiți să urmărească informările oficiale și să respecte recomandările transmise de autorități.