Planul PSD pentru sesiunea extraordinară a Parlamentului. Lista proiectelor pe care partidul le susține
SURSĂ FOTO: Facebook - Sorin Grindeanu
Partidul Social Democrat a transmis poziția formațiunii cu privire la sesiunea extraordinară a Parlamentului și la proiectele legislative care urmează să fie analizate. Mesajul a fost prezentat de președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a precizat că partidul nu va susține automat inițiativele propuse de actuala putere și că votul va fi acordat în funcție de impactul acestora asupra intereselor românilor.
Condițiile puse de PSD înaintea votului din Parlament. Mesajul transmis de liderul partidului
PSD susține că sesiunea extraordinară trebuie să răspundă unor probleme pe care le consideră urgente, inclusiv legate de atragerea fondurilor europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Formațiunea afirmă că Parlamentul trebuie să intervină pentru rezolvarea unor situații pe care le consideră neglijate de guvernarea actuală.
„Sesiunea extraordinară a Parlamentului trebuie să corecteze neputința și întârzierile nepermise ale actualei puteri în atragerea banilor din PNRR. Parlamentul trebuie să rezolve multe situații urgente ale românilor ce sunt ignorate de prim-ministrul demis”, a transmis PSD prin mesajul atribuit lui Sorin Grindeanu.
Reprezentanții social-democrați au precizat că partidul nu va vota sub presiune și că nu își asumă greșelile altor formațiuni politice. PSD afirmă că susține reformele considerate necesare, dar respinge proiectele despre care spune că ar afecta instituțiile statului sau ar genera costuri pentru populație.
PSD precizează proiectele legislative pe care le susține
În mesajul transmis, PSD a enumerat mai multe proiecte pentru care anunță că va acorda sprijin. Printre acestea se află modificarea Codului Administrativ, legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală, precum și legea referitoare la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.
Partidul Social Democrat a precizat că susține și Codul Urbanismului, cu respectarea rezultatului referendumului organizat în București. Potrivit formațiunii, competența privind autorizațiile de construire ar trebui transferată către Primăria Capitalei începând cu următorul mandat.
„Poziția PSD este clară:
- Susținem modificarea Codului Administrativ.
- Susținem legea privind recompensarea performanței angajaților din ANAF și Autoritatea Vamală.
- Susținem legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire, în forma care include amendamentele depuse de PSD și UDMR.
- Susținem Codul Urbanismului, cu respectarea rezultatului referendumului din București, astfel încât competența privind autorizațiile de construire să fie transferată Primăriei Capitalei începând cu mandatul următor. Nu putem accepta ca această schimbare să fie aplicată în timpul mandatului unui primar aflat sub anchetă DNA pentru suspiciuni legate chiar de emiterea autorizațiilor de construire”, transmite PSD.
PSD a mai precizat că Legea Integrității va fi susținută doar dacă va respecta forma convenită cu Agenția Națională de Integritate și deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. PSD afirmă că nu va vota modificări care ar reduce atribuțiile ANI sau ar crea excepții pentru persoane cu probleme juridice.
„Legea Integrității va fi votată doar în forma agreată cu ANI și în concordanță cu deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene. PSD nu va susține modificări care slăbesc atribuțiile ANI sau creează portițe pentru liderii USR care au probleme cu legea, a punctat PSD.
Condiții pentru susținerea Legii Salarizării și alte măsuri propuse de PSD
În ceea ce privește Legea Salarizării, PSD a transmis că va vota proiectul doar dacă vor fi acceptate amendamentele propuse de organizațiile sindicale. Formațiunea susține că reforma salarizării nu trebuie să ducă la reducerea veniturilor pentru anumite categorii profesionale.
„Legea Salarizării va fi votată de PSD doar dacă vor fi acceptate amendamentele formulate de organizațiile sindicale. Reforma nu poate fi făcută împotriva celor care muncesc. Reforma nu poate însemna scăderi de venituri pentru medici, profesori sau militari”, se arată în mesajul transmis de partid.
PSD a mai anunțat că, în aceeași sesiune extraordinară, trebuie adoptate și proiectele legislative sau amendamentele inițiate de formațiune. Printre acestea sunt menționate prelungirea TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie, măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți, deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și acordarea primelor didactice în valoare de 1.500 de lei.
„IMPORTANT! Tot în această sesiune extraordinară trebuie adoptate și proiectele legislative și amendamentele inițiate de PSD, care răspund unor probleme reale ale societății:
- prelungirea TVA de 9% pentru locuințe până la 1 octombrie;
- măsuri pentru temperarea prețurilor la carburanți;
- deblocarea posturilor din sistemul de sănătate;
- acordarea primelor didactice de 1.500 de lei. PSD rămâne consecvent. Indiferent cât distorsionează realitatea propaganda de dreapta!”, a mai subliniat președintele PSD.
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