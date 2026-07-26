PSD spune „nu” legii salarizării. Adrian Câciu avertizează: O lege care sărăcește oamenii, adâncește tensiunile sociale și pune în pericol marile sisteme

Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, critică proiectul noii legi a salarizării și susține că măsurile pregătite de Guvern vor afecta veniturile angajaților din sectoare esențiale. Social-democratul afirmă că PSD nu va vota un act normativ care, în opinia sa, va accentua dificultățile economice ale populației și va pune presiune asupra sistemelor publice.

Dezbaterea privind noua lege a salarizării continuă să genereze reacții în spațiul politic, în contextul în care autoritățile pregătesc reforma sistemului de plată din sectorul bugetar, unul dintre angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Adrian Câciu susține că proiectul aflat în pregătire nu răspunde problemelor economice cu care se confruntă populația și avertizează că efectele ar putea fi resimțite în domenii considerate esențiale, precum sănătatea, educația și administrația publică.

Adrian Câciu: „Buzunarul românilor este tot mai gol”

Într-o postare publicată pe Facebook, fostul ministru al Finanțelor afirmă că românii resimt tot mai puternic efectele scumpirilor și ale costurilor ridicate ale creditelor.

„Buzunarul românilor este tot mai gol. Prețurile au crescut, dobânzile apasă tot mai tare, salariile nu țin pasul, iar oamenii simt în fiecare zi că trăiesc mai greu. În acest context, Ilie Bolojan vine cu o lege a salarizării care nu rezolvă problema, ci o adâncește. O lege care pune presiune exact pe marile sisteme publice: sănătate, educație și servicii esențiale. Adică pe oamenii de care cetățenii au nevoie în fiecare zi.”

Potrivit lui Adrian Câciu, modul în care sunt abordate veniturile personalului din aceste domenii riscă să afecteze funcționarea serviciilor publice.

Fostul ministru consideră că reforma propusă nu poate fi catalogată drept o măsură de modernizare a administrației, ci una care va avea consecințe asupra calității serviciilor oferite cetățenilor.

„Dacă veniturile medicilor, profesorilor și ale celor care țin statul în funcțiune sunt tratate ca o simplă cheltuială de tăiat, atunci nu vorbim despre reformă. Vorbim despre o decizie care lovește direct în calitatea serviciilor publice și în încrederea românilor.”

Declarațiile vin în contextul consultărilor privind viitoarea lege a salarizării unitare, proiect care urmează să stabilească noile reguli privind remunerarea personalului plătit din fonduri publice.

În finalul mesajului său, Adrian Câciu transmite că Partidul Social Democrat nu va susține o lege despre care afirmă că ar avea efecte negative asupra populației și asupra serviciilor publice.

„PSD nu va vota o lege care sărăcește oamenii, adâncește tensiunile sociale și pune în pericol marile sisteme publice. România are nevoie de echilibru, dialog și măsuri corecte, nu de experimente făcute pe spatele celor care muncesc.”

Legea salarizării reprezintă unul dintre proiectele majore aflate pe agenda autorităților, fiind inclusă printre reformele asumate de România prin PNRR. Forma finală a actului normativ urmează să fie rezultatul consultărilor dintre Guvern, partidele politice și partenerii sociali, înainte de a intra în dezbaterea și votul Parlamentului.