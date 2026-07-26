MApN face bilanțul incidentelor de la graniță. 18 drone au intrat în spațiul aerian al României în 2026, trei au fost doborâte de avioane F-16

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a publicat duminică un bilanț al incidentelor înregistrate la frontiera de est a țării, pe fondul atacurilor lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii din Ucraina. Statistica evidențiază intensificarea amenințărilor din apropierea teritoriului României și măsurile de reacție adoptate de forțele armate române și de aliații NATO.

Raportul vine după ce, în dimineața zilei de 26 iulie, o nouă dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române deasupra apelor teritoriale din zona Sulina–Chilia.

Potrivit datelor prezentate de MApN, de la declanșarea războiului din Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri desfășurate pe teritoriul ucrainean, în imediata apropiere a frontierei cu România.

În aceeași perioadă, autoritățile române au consemnat 33 de pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian național, cel mai recent incident având loc în 26 iulie 2026.

De asemenea, pe teritoriul României au fost identificate, în 50 de cazuri, fragmente provenite de la drone sau drone căzute, în urma atacurilor desfășurate în apropierea graniței.

Aceste incidente au determinat activarea repetată a sistemelor de monitorizare și apărare aeriană, precum și emiterea de mesaje RO-ALERT pentru populația din zonele aflate în proximitatea frontierei.

Situația prezentată de Ministerul Apărării arată că numai în acest an presiunea asupra flancului estic s-a intensificat.

Conform MApN:

au fost înregistrate peste 40 de atacuri pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România;

în 34 de situații au fost ridicate aeronave aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană Întărită;

în 18 cazuri drone au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc;

în trei situații dronele au fost doborâte de aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române;

în 16 cazuri au fost descoperite fragmente de drone sau drone pe teritoriul României.

Ultimul incident de acest tip a avut loc duminică, 26 iulie, când o dronă detectată înainte de a intra în spațiul aerian național a fost urmărită și neutralizată la câteva minute după pătrunderea deasupra apelor teritoriale ale României.

Datele prezentate de Ministerul Apărării evidențiază frecvența tot mai mare a incidentelor produse în apropierea frontierelor României și necesitatea menținerii unui nivel ridicat de vigilență.

În ultimele luni, aeronavele românești și cele ale aliaților NATO au fost ridicate în repetate rânduri pentru monitorizarea și interceptarea țintelor aeriene, în timp ce autoritățile au activat procedurile de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT ori de câte ori a existat riscul ca dronele sau fragmentele acestora să ajungă pe teritoriul național.

Bilanțul publicat de MApN confirmă că anul 2026 a adus o creștere semnificativă a numărului de incidente la frontiera de est, pe fondul continuării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene aflate în apropierea graniței cu România.