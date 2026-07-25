MApN a suspendat căutările pentru resturile dronei doborâte în județul Tulcea. Operațiunile vor fi reluate duminică

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că echipele implicate în căutarea resturilor dronei doborâte sâmbătă în județul Tulcea și ale rachetei interceptoare și-au întrerupt activitatea din cauza condițiilor dificile din teren. Operațiunile vor fi reluate duminică.

Potrivit MApN, drona a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri vest-nord-vest de localitatea Sfântu Gheorghe, într-o zonă nelocuită și greu accesibilă.

Ministerul a precizat că dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

În cursul dimineții de sâmbătă, Rusia a continuat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.

Conform MApN, în jurul orei 01:00, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove. Una dintre acestea se deplasa către nord-estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației. La ora 01:39 a fost transmis un mesaj RO-Alert destinat locuitorilor din nordul județului Tulcea.

Totodată, un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, după primul val de atacuri nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici impactul unor vehicule aeriene pe teritoriul național.

Ulterior, la ora 06:21, autoritățile au emis o nouă alertă aeriană, după ce a fost identificat un grup de drone la nord-vest de Insula Șerpilor.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de Poliție Aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești la ora 06:42 pentru monitorizarea spațiului aerian.

La ora 08:22, sistemele radar ale MApN au detectat pătrunderea neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care zbura în apropierea frontierei cu Ucraina.

Cele două aeronave F-16 au interceptat ținta și au doborât-o în condiții de siguranță.

În prezent, echipele Ministerului Apărării Naționale continuă demersurile pentru identificarea resturilor dronei și ale rachetei interceptoare, însă căutările au fost suspendate temporar din cauza condițiilor din teren și vor fi reluate duminică.