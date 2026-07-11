MApN a detectat ținte aeriene în apropiere de Chilia și Ismail. Mesaj RO-Alert transmis în nordul județului Tulcea

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că sistemul de supraveghere radar a identificat, în dimineața zilei de sâmbătă, ținte aeriene aflate în apropierea localităților Chilia și Ismail, situate pe teritoriul Ucrainei. Ca măsură de prevenție, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert destinat populației din nordul județului Tulcea.

Potrivit informațiilor transmise de MApN, nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian al României și nici incidente care să implice impactul la sol al unor vehicule aeriene. Alerta a fost gestionată conform procedurilor specifice aplicabile unor astfel de situații.

După detectarea țintelor aeriene, sistemele de apărare antiaeriană au fost plasate în stare de alertă, iar un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru o eventuală intervenție, dacă evoluția situației ar fi impus acest lucru.

Totodată, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, astfel încât să fie activate măsurile de avertizare a populației din zona de nord a județului Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 4.41.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că monitorizează permanent astfel de situații și comunică în timp real informațiile relevante structurilor aliate, menținând legătura cu acestea pe toată durata evenimentului.

Reprezentanții instituției au subliniat că, pe durata alertei, nu au fost raportate incidente care să afecteze teritoriul României, iar măsurile adoptate au avut un caracter preventiv.

Alerta aeriană instituită în nordul județului Tulcea a fost ridicată după ce situația a revenit la normal. Potrivit datelor oficiale, aceasta a încetat la ora 5.07. Ministerul Apărării Naționale a prezentat și un comunicat oficial referitor la desfășurarea evenimentelor din dimineața zilei de 11 iulie.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat sâmbătă, 11 iulie, la ora 4.39, ținte aeriene în proximitatea localităților Chilia și Ismail, Ucraina.

Sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă; un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a fost pregătit pentru decolare.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 4.41.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

Alerta aeriană a încetat la ora 5.07. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente și menține permanent legătura cu acestea”, se arată în comunicatul MApN.