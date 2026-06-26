Alertă la granița României! Elicopter militar ridicat de urgență după un nou atac cu drone. Anunțul MApN

Locuitorii din nordul județului Tulcea au fost avertizați din nou, în noaptea de joi spre vineri, prin intermediul sistemului RO-Alert, după ce Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Pentru monitorizarea situației aeriene, Forțele Aeriene Române au ridicat de la sol un elicopter IAR 330 Puma, în timp ce autoritățile române au activat măsurile de alertare preventivă pentru populație.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian românesc și nici impactul vreunui vehicul aerian pe teritoriul țării. De asemenea, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a anunțat că nu au existat apeluri la 112 și nu a fost nevoie de intervenția echipajelor operative.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, atacurile au avut loc în noaptea de 25 spre 26 iunie și au vizat obiective din Ucraina aflate în apropierea frontierei fluviale cu România.

„În noaptea dinspre 25 spre 26 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Un elicopter IAR 330 Puma al Forţelor Aeriene Române a decolat la ora 03:57, pentru monitorizarea situaţiei aeriene, ca urmare a evoluţiei unor ţinte aeriene, la 31 km est de Sulina”, a transmis Ministerul Apărării Naţionale.

Potrivit instituției, ridicarea elicopterului de monitorizare a făcut parte din măsurile standard adoptate de autoritățile române ori de câte ori există activitate aeriană în apropierea graniței și este necesară supravegherea evoluției situației din zona de frontieră.

Ca urmare a informațiilor primite de la structurile militare, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea mecanismelor de avertizare a populației.

Mesajul RO-Alert destinat locuitorilor din nordul județului Tulcea a fost transmis la ora 03:47, cu zece minute înainte ca elicopterul militar să decoleze pentru monitorizarea spațiului aerian din apropierea graniței.

Autoritățile au precizat că măsura a avut un caracter preventiv și urmărește informarea rapidă a populației în situațiile în care există riscul producerii unor incidente în apropierea frontierei.

Alerta aeriană instituită în zonă a fost ridicată la ora 04:23, după ce autoritățile au constatat că nu mai există pericol imediat.

Ministerul Apărării Naționale a subliniat că toate datele analizate după încheierea misiunii de monitorizare arată că România nu a fost afectată de atacurile desfășurate pe teritoriul ucrainean.

„Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea”, a precizat ministerul.

Instituția a reamintit că monitorizează permanent situația de securitate din zona Mării Negre și din proximitatea granițelor României și colaborează în timp real cu structurile NATO pentru schimbul de informații și evaluarea riscurilor.

La rândul său, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Tulcea a transmis că, după emiterea mesajului RO-Alert, nu au fost înregistrate solicitări din partea populației.

Potrivit instituției, echipajele operative nu au fost mobilizate pentru intervenții, iar numărul unic de urgență 112 nu a primit apeluri privind posibile incidente produse în urma atacurilor din Ucraina.

Chiar dacă atacurile nu au vizat teritoriul României, autoritățile insistă asupra importanței respectării măsurilor de autoprotecție și a recomandărilor transmise prin sistemul RO-Alert.

„Reiterăm faptul că nu teritoriul României este vizat de atacurile Federaţiei Ruse însă, în acest context geopolitic, pregătirea şi informarea populaţiei este importantă! Siguranţa fiecăruia dintre noi începe cu autoprotecţia şi cu aplicarea unor măsuri minime ce trebuiesc luate în primele momente de la primirea mesajelor de alertare. Citiţi cu atenţie mesajele primite, adoptaţi măsurile de autoprotecţie şi adăpostire în cazul în care situaţia o impune, apelaţi numărul unic de urgenţă 112 dacă observaţi că din spaţiul aerian cad obiecte, ori dacă siguranţa şi integritatea vă este pusă în pericol”, a transmis ISU Tulcea.

Autoritățile reamintesc că mesajele RO-Alert sunt emise preventiv în astfel de situații și au rolul de a informa rapid populația atunci când există riscuri generate de evenimente produse în imediata vecinătate a granițelor României.