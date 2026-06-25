Trafic oprit 30 de minute pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Când se aplică restricția

Podul Giurgiu-Ruse de peste Dunăre, care face legătura cu Bulgaria / SURSA FOTO: Facebook, CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat o restricție temporară de circulație pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, măsura fiind programată pentru sâmbătă, 27 iunie 2026, într-un interval de 30 de minute, între orele 17:00 și 17:30. În acest interval, traficul rutier va fi oprit complet pentru desfășurarea unui eveniment dedicat zonei fluviului Dunărea.

Potrivit anunțului transmis, „Sâmbătă, 27 iunie 2026, în intervalul 17:00 – 17:30, circulația rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi închisă pentru desfășurarea evenimentului „Parada Dunării – Două Steaguri, un Fluviu”.

În perioada menționată, oprirea și staționarea autovehiculelor pe pod nu vor fi permise. Șoferii vor putea opri doar înainte de accesul pe structură, la kilometrul 63+715, punct stabilit pentru gestionarea fluxului rutier pe durata restricțiilor. Măsura vizează asigurarea desfășurării în siguranță a programului anunțat.

Accesul pe pod va fi controlat prin piloți de circulație amplasați la capetele sectorului de drum închis, aceștia urmând să dirijeze traficul pe durata intervalului. Organizarea restricțiilor va fi asigurată de organizator, cu sprijinul echipajelor de la Poliția Rutieră.

Evenimentul programat aduce și o serie de elemente în premieră pentru zona Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse. Potrivit organizatorilor, deschiderea paradei de ambarcațiuni va fi marcată de un foc de artificii desfășurat pe timp de zi, o premieră pentru acest loc de traversare peste Dunăre.

Spectacolul pirotehnic va avea o lungime de aproximativ 350 de metri și o durată de circa cinci minute, fiind integrat în debutul paradei nautice. Manifestarea este gândită ca parte a unui program mai amplu dedicat navigației pe fluviu.

Organizatorul, Asociația ARPATIA, a transmis: „ambarcațiuni de toate felurile se adună între malul românesc și cel bulgăresc pentru cea mai spectaculoasă paradă nautică pe care fluviul a văzut-o vreodată. Flota pleacă de la Insula Mocanu, trece pe sub istoricul Pod al Prieteniei, navighează prin dreptul orașului Ruse și se întoarce — în timp ce mii de oameni privesc din Portul Giurgiu și Portul Ruse, de pe ambele maluri.”

Pe traseul anunțat, activitățile vor putea fi observate din zonele portuare ale orașelor Giurgiu și Ruse, unde sunt așteptați participanți și spectatori de pe ambele maluri ale Dunării.

Programul include și un moment aerian, realizat de formația „Șoimii României”, care va survola zona cu cinci aeronave. Evoluția este gândită astfel încât să fie vizibilă simultan din mai multe puncte de observație aflate de-a lungul fluviului.

Zborurile vor completa secvențele nautice și vor face parte dintr-un tablou mai amplu dedicat evenimentului „Parada Dunării – Două Steaguri, un Fluviu”. Demonstrațiile aeriene sunt programate să se desfășoare sincronizat cu activitățile de pe apă.

Autoritățile transmit că traficul va fi reluat imediat după finalizarea intervalului anunțat, odată ce restricțiile temporare vor fi ridicate de pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse.

Conducătorii auto sunt sfătuiți să își planifice din timp deplasările în zona de frontieră, să respecte semnalizarea temporară instituită și indicațiile echipajelor de poliție rutieră prezente la fața locului. Circulația va fi dirijată pe toată durata evenimentului pentru evitarea blocajelor și pentru menținerea fluenței traficului în zonele adiacente.