Poliția a anunțat noi restricții de circulație pentru șoferi. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile

Poliția de Frontieră anunță suspendarea temporară a cursei de bac dintre Zimnicea, România, și Sviștov, Bulgaria. Potrivit Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, măsura a intrat în vigoare începând cu data de 8 iulie 2026, la ora 11:00, după informarea transmisă de compania care operează legătura de feribot pe această rută.

Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării, care nu permite desfășurarea activității în condiții de siguranță, informează Poliția de Frontieră.

Autoritățile precizează că, la momentul suspendării cursei, pe sensul de ieșire din România nu existau autovehicule de marfă aflate în așteptare pentru traversare.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că reluarea activității feribotului va fi anunțată imediat ce acest lucru va fi posibil în condiții de siguranță, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice.

„Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu informează că reprezentanții companiei care operează legătura de feribot între Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) au comunicat suspendarea temporară a cursei de bac pe această rută, începând cu data de 08.07.2026, ora 11.00. Măsura a fost dispusă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv a nivelului scăzut al apei Dunării. La acest moment, pe sensul de ieșire din România nu sunt autovehicule de marfă în așteptare. Reluarea activității va fi comunicată imediat ce aceasta va fi posibilă în condiții de siguranță, în funcție de evoluția condițiilor hidrologice”, informează Poliția de Frontieră Română.

Ruta de trecere cu bacul dintre Zimnicea (România) și Sviștov (Bulgaria) reprezintă una dintre cele mai importante conexiuni transfrontaliere peste Dunăre din sudul țării, oferind o alternativă la podurile rutiere. Feribotul este utilizat atât de autoturisme și autocamioane, cât și de autocare și alte categorii de vehicule, facilitând deplasările rapide între România și Bulgaria.

Importanța acestei legături este cu atât mai mare cu cât, pe o mare parte a frontierei româno-bulgare, traversarea Dunării este posibilă doar prin câteva poduri și servicii de bac. Pentru transportatorii de marfă, ruta Zimnicea–Sviștov poate reduce distanțele și timpul de deplasare în funcție de destinație, contribuind la fluidizarea traficului și la descongestionarea altor puncte de trecere a frontierei, precum Giurgiu–Ruse.

De asemenea, feribotul are un rol important pentru economia locală și pentru turism. Acesta facilitează schimburile comerciale dintre comunitățile din cele două țări și este folosit frecvent de turiștii români care se deplasează spre Bulgaria, dar și de cetățenii bulgari care vin în România. Suspendarea temporară a cursei poate determina redirecționarea traficului către alte puncte de trecere a frontierei, ceea ce poate duce la creșterea timpilor de așteptare și la aglomerarea acestora.