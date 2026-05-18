Podul Giurgiu–Ruse se închide complet pe 4 iunie. Măsura vizează atât autoturismele, cât și transportul greu de marfă, iar autoritățile avertizează că traficul va fi reluat doar după finalizarea operațiunilor tehnice esențiale pentru siguranța structurii.

Conform informațiilor transmise de Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, circulația autoturismelor va fi suspendată pe 4 iunie, în intervalul orar 09:00 – 21:00.

Pentru camioanele de mare tonaj, restricțiile vor fi mai lungi. Traficul TIR-urilor va fi oprit timp de 24 de ore, începând din 4 iunie, ora 09:00, până pe 5 iunie, la ora 09:00.

Decizia vine în contextul în care lucrările de reabilitare au ajuns la faza de asfaltare a sensului de circulație către România, una dintre cele mai importante etape ale proiectului.

Autoritățile bulgare explică faptul că închiderea totală a podului este necesară pentru executarea lucrărilor de îmbinare între secțiunile reparate ale carosabilului.

În această etapă se folosesc amestecuri speciale de beton, iar structura trebuie protejată de vibrații și trafic intens timp de minimum 12 ore pentru ca materialele să atingă rezistența optimă.

Specialiștii în infrastructură avertizează că circulația prematură pe suprafața proaspăt turnată poate afecta durabilitatea lucrărilor și poate reduce semnificativ durata de viață a reparațiilor.

„Specificitatea și stadiul lucrărilor de construcție care se execută, impun ca cel puțin în primele 12 ore de la turnarea amestecurilor de beton pentru îmbinarea rostului dintre secțiunile reparate să nu existe deloc trafic rutier, pentru a asigura o conexiune puternică între panouri și rezistența betonului”, anunță Agenția pentru Infrastructura Rutieră din Bugaria.

Lucrările de modernizare a Podului Giurgiu–Ruse au început pe 10 iulie 2024 și reprezintă una dintre cele mai complexe intervenții realizate asupra construcției în ultimele decenii.

Pe durata șantierului, traficul a mai fost suspendat complet de două ori în 2025, pentru executarea unor operațiuni similare de consolidare și refacere a infrastructurii rutiere.

Potrivit estimărilor oficiale ale autorităților bulgare, reabilitarea completă a podului ar urma să fie finalizată în luna iunie 2026.

„Data estimată de finalizare pentru reabilitare este iunie 2026”, anunță agenția bulgară.

Pentru a evita blocajele în apropierea frontierei dintre România și Bulgaria, autoritățile au pregătit mai multe zone speciale pentru staționarea camioanelor.

Șoferii de TIR vor fi direcționați către parcări și spații de așteptare din districtele:

Ruse

Veliko Tărnovo

Iambol

Haskovo

Măsura are rolul de a reduce aglomerația și de a preveni formarea coloanelor uriașe de camioane în zona punctului de trecere a frontierei Giurgiu–Ruse.

Autoritățile recomandă planificarea atentă a călătoriilor în perioada restricțiilor, în special pentru transportatorii internaționali și pentru românii care tranzitează Bulgaria către Grecia sau Turcia.

Șoferii sunt sfătuiți să urmărească actualizările oficiale privind traficul și să ia în calcul rute alternative, deoarece închiderea completă a Podului Prieteniei poate genera întârzieri semnificative la frontieră.