Cutremurul produs în districtul Liunan, din orașul Liuzhou, a avut loc luni dimineață, la ora 0:21, la o adâncime de opt kilometri, potrivit Centrului Rețelelor Seismice din China, citat de agenția Xinhua. Seismul a fost resimțit puternic în regiunea autonomă Guangxi Zhuang, iar autoritățile locale au activat imediat procedurile de intervenție.

Potrivit televiziunii de stat CCTV și agenției oficiale Xinhua, două persoane și-au pierdut viața, o altă persoană a fost dată dispărută în primele ore după seism, iar patru răniți au fost transportați la spital. Medicii au precizat că niciunul dintre răniți nu se află în stare gravă.

Autoritățile chineze au anunțat ulterior că victimele decedate sunt un bărbat în vârstă de 63 de ani și soția sa, în vârstă de 53 de ani, care au fost găsiți sub dărâmături de echipele de salvare.

Televiziunea publică a relatat că 13 clădiri s-au prăbușit în urma cutremurului, iar pagubele materiale sunt evaluate în continuare de autoritățile locale și de echipele de intervenție.

În urma seismului, autoritățile locale au decis evacuarea de urgență a populației din zonele considerate vulnerabile. Potrivit datelor oficiale prezentate de televiziunea chineză, peste 7.000 de locuitori au fost relocați temporar pentru siguranță.

La ora 4 dimineața, bilanțul preliminar indica deja prăbușirea celor 13 clădiri și transportarea la spital a patru persoane rănite. În paralel, echipele de salvare au continuat căutările pentru identificarea eventualelor persoane blocate sub dărâmături.

Luni, la ora 11:10, autoritățile au anunțat salvarea ultimei persoane surprinse sub ruine. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 91 de ani, extras din comunitatea Taiyangcun, din districtul Liunan. Personalul medical a confirmat că acesta se află într-o stare stabilă și a fost transportat la spital pentru tratament.

Un videoclip publicat de brigada de pompieri și salvare din Liuzhou a surprins intervenția echipelor de salvare, care au utilizat detectoare speciale, câini de căutare, drone și utilaje grele pentru localizarea persoanelor dispărute după cutremur.

După producerea seismului, Biroul central al Consiliului de Stat pentru ajutor în caz de cutremur și Ministerul Managementului Urgențelor au activat un răspuns de urgență de nivel IV și au trimis echipe de lucru în zona afectată.

Potrivit informațiilor transmise de presa de stat chineză, 51 de vehicule de pompieri și salvare și 315 membri ai echipelor de intervenție au fost mobilizați în regiunile afectate de cutremur.

Administrația Chineză pentru Cutremure a activat, la rândul său, un răspuns de urgență de nivel III și a organizat videoconferințe cu Centrul Rețelelor Seismice din China și administrația pentru cutremure din Guangxi. Oficialii au cerut intensificarea monitorizării seismice și actualizarea permanentă a situației din teren.

Autoritățile locale au fost instruite să verifice rapid numărul victimelor și amploarea pagubelor, să organizeze operațiuni de căutare și salvare și să monitorizeze eventualele replici ale seismului.

Companiile feroviare din China au avertizat că pot apărea întârzieri și restricții în circulația trenurilor, în timp ce echipele tehnice verifică infrastructura și liniile de cale ferată din regiunea afectată de cutremur.

În schimb, alimentarea cu energie electrică, comunicațiile, serviciile de apă și gaze funcționează normal în zonele afectate, potrivit informațiilor furnizate de presa de stat chineză. De asemenea, traficul rutier nu a fost afectat semnificativ.

Mulți locuitori din Liuzhou au petrecut noaptea pe străzi, de teama unor noi replici seismice. O rezidentă locală, identificată doar cu numele Liu, a descris momentul în care a simțit seismul.

„Am văzut ventilatorul încă tremurând, m-am îmbrăcat și am coborât în grabă imediat”, și-a amintit Liu.

