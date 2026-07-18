Bilanț dramatic de peste 5.000 de morți după cutremurele din Venezuela. Țara primește 346 de milioane de dolari de la FMI
SURSA FOTO: Dreamstime - cutremur, seism
Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al cutremurelor puternice produse pe 24 iunie, care au provocat moartea a peste 5.000 de persoane. În același timp, guvernul interimar a anunțat că a accesat 346 de milioane de dolari din fondurile disponibile la Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru reconstrucția zonelor afectate.
Peste 5.000 de persoane și-au pierdut viața în urma celor două cutremure
Cele două seisme, cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de aproximativ un minut și au devastat statul de coastă La Guaira, situat la nord de Caracas.
Președintele Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, a anunțat că bilanțul victimelor a ajuns la 5.069 de morți, cele mai multe decese fiind înregistrate în regiunea de coastă afectată de cutremure.
Numărul răniților a rămas neschimbat, la 16.740 de persoane. Potrivit autorităților, majoritatea celor internați au fost deja externați.
Venezuela folosește 346 de milioane de dolari din fondurile disponibile la FMI
Ulterior, președintele interimar Delcy Rodriguez a anunțat că Venezuela a accesat 346 de milioane de dolari din resursele disponibile la Fondul Monetar Internațional pentru finanțarea lucrărilor de reconstrucție.
Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, a confirmat deblocarea fondurilor și a precizat că instituția a colaborat cu autoritățile competente pentru ca Venezuela să poată utiliza propriile resurse aflate la dispoziția Fondului în vederea acoperirii nevoilor umanitare urgente.
Potrivit acesteia, suma provine din tranșa de rezervă a Venezuelei la FMI.
Aproximativ 20.000 de oameni locuiesc în continuare în tabere provizorii
Autoritățile estimează că aproximativ 20.000 de persoane rămase fără locuințe în urma cutremurelor trăiesc încă în tabere temporare.
Multe dintre aceste adăposturi se confruntă cu lipsa apei potabile și a unor sisteme de salubrizare adecvate, ceea ce complică situația umanitară din zonele afectate.
Relațiile dintre Venezuela și FMI au fost reluate în acest an
Venezuela deține la Fondul Monetar Internațional 3,568 miliarde de Drepturi Speciale de Tragere (DST), echivalentul a aproximativ 5,1 miliarde de dolari.
Accesul la aceste resurse fusese blocat anterior deoarece FMI nu îl recunoștea pe Nicolas Maduro drept președinte al țării.
În luna aprilie, Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială au anunțat reluarea relațiilor cu Venezuela, după schimbarea de regim produsă în ianuarie, când Nicolas Maduro a fost înlăturat de la putere în urma unei incursiuni militare sprijinite de Statele Unite. Relațiile dintre Venezuela și cele două instituții financiare internaționale erau suspendate din 2019.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.