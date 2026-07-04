Tragedia din Venezuela continuă să se agraveze. Bilanțul victimelor a crescut la 2.645 de morți și 12.666 de răniți

Bilanțul victimelor provocate de cele două cutremure devastatoare care au lovit Venezuela la data de 24 iunie a fost revizuit din nou în creștere. Potrivit celui mai recent bilanț oficial, prezentat vineri, 3 iulie, numărul persoanelor decedate a ajuns la 2.645, în timp ce alte 12.666 de persoane au fost rănite.

Noua actualizare a autorităților indică o creștere față de datele comunicate cu o zi înainte de președintele interimar Delcy Rodríguez, când erau raportate 2.595 de decese.

„Bilanţul oficial din 3 iulie: 2.645 de morţi, 12.666 de răniţi”, se arată în comunicat, în timp ce cu o zi înainte, Delcy Rodriguez anunţase 2.595 de decese.

Autoritățile venezuelene continuă să evite publicarea unui bilanț oficial al persoanelor dispărute. Cu toate acestea, estimările formulate de Organizația Națiunilor Unite (ONU) indică posibilitatea ca numărul acestora să ajungă la aproximativ 50.000. În același timp, rețelele sociale sunt în continuare inundate de fotografii și anunțuri privind persoane dispărute, inclusiv copii, vârstnici și cupluri, însoțite de numele acestora, descrieri și numere de telefon, în speranța obținerii unor informații despre soarta lor.

Dimensiunea tragediei este uriașă, numărul persoanelor afectate ridicându-se la milioane. Multe dintre acestea trăiesc în prezent pe străzi sau în adăposturi improvizate.

La nouă zile de la producerea seismelor, echipele de salvare din Venezuela și din alte state continuă să caute supraviețuitori printre dărâmături. Cu toate acestea, intensitatea operațiunilor de intervenție este în scădere, iar unii membri ai echipelor de salvare au anunțat că operațiunile de căutare ar putea fi încheiate chiar de vineri.

Specialiștii consideră, în general, că șansele de supraviețuire sub dărâmături devin practic inexistente după 72 de ore. În pofida acestui fapt, numeroase familii continuă să spere că cei dragi sunt încă în viață, afirmând că aud posibile semne de viață de sub ruine.

Amploarea dezastrului a provocat haos într-o parte a țării, care se confrunta deja de ani de zile cu efectele unei profunde crize economice. Potrivit datelor oficiale, aproape 200 de clădiri s-au prăbușit complet în urma celor două cutremure.

În portul La Guaira a fost amenajată o morgă improvizată în aer liber, unde rudele victimelor așteaptă ore întregi pentru a putea recupera trupurile neînsuflețite și documentele oficiale de constatare a decesului.