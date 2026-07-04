Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea SUA: Pentru ca o națiune să prospere, ea trebuie să fie cu adevărat unită

Papa Leon al XIV-lea a elogiat istoria Statelor Unite de a primi imigranți, în primul său discurs de amploare adresat țării sale natale, susținut cu ocazia aniversării a 250 de ani de la fondarea națiunii americane. În intervenția sa video transmisă din Vatican către Centrul Național al Constituției din Philadelphia, unde a primit Medalia Libertății, Suveranul Pontif a făcut apel la americani să rămână fideli idealurilor consacrate în Declarația de Independență.

Originar din Chicago și devenit papă în mai 2025, Leon al XIV-lea a afirmat că denumirea de „America” a devenit, de-a lungul timpului, un simbol al libertății la nivel mondial, datorită modului în care Statele Unite au primit și integrat generații de imigranți. În trecut, pontiful a criticat politicile de imigrație promovate de președintele Donald Trump, conform Reuters.

În discursul său, Papa Leon și-a exprimat speranța că idealurile de unitate, justiție și pace promovate de Părinții Fondatori ai Statelor Unite vor continua să ghideze țara în contextul celebrării a două secole și jumătate de existență. El a subliniat că această aniversare istorică oferă ocazia unei noi reflecții asupra principiilor care au stat la baza întemeierii națiunii, astfel încât Statele Unite să rămână fidele idealului care le-a consacrat drept „țara libertății și patria celor curajoși”.

„Această aniversare istorică ne oferă oportunitatea de a reflecta încă o dată asupra principiilor fondatoare ale națiunii, în speranța că America va rămâne mereu fidelă idealului care i-a adus renumele de țara libertății și patria celor curajoși”, a declarat papa.

Deși a transmis anterior mai multe mesaje video pentru evenimente locale din Statele Unite, aceasta a fost prima dată când Papa Leon s-a adresat unei audiențe naționale americane după alegerea sa ca Suveran Pontif. De la instalarea sa în funcție, el nu a mai vizitat Statele Unite.

Cu doar o zi înainte de deplasarea sa la Lampedusa, insula italiană devenită unul dintre principalele puncte de sosire pe una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume, Papa Leon a reiterat avertismentele formulate luna trecută, potrivit cărora istoria îi va judeca sever pe liderii politici care tratează cu asprime problema migrației.

În cadrul aceleiași intervenții, Suveranul Pontif a îndemnat Statele Unite să adopte legi care să recunoască și să protejeze viața umană de la concepție până la moartea naturală. El a afirmat că măreția morală a unei națiuni se reflectă în capacitatea sa de a susține, proteja și prețui viața tuturor oamenilor.

„Măreția morală a unei națiuni se manifestă, înainte de toate, prin capacitatea sa de a susține, proteja și prețui viața tuturor, în special a celor mai vulnerabili și a celor a căror valoare este pusă sub semnul întrebării”, a mai spus papa.

Papa Leon nu a făcut referire directă la Donald Trump sau la alți lideri politici americani. În schimb, el a lansat un apel la unitate națională și la identificarea unor soluții durabile pentru problemele cu care se confruntă Statele Unite. Potrivit pontifului, o națiune poate prospera doar dacă este cu adevărat unită, nu în jurul unor obiective temporare, ci în jurul unor idealuri capabile să reziste în timp.

„Pentru ca o națiune să prospere, ea trebuie să fie cu adevărat unită; unită nu de obiective legate de aspirații trecătoare, ci de idealuri care nu se estompează odată cu trecerea timpului”, a spus acesta.

Centrul Național al Constituției, instituția care i-a acordat Medalia Libertății, este o organizație non-profit și un muzeu dedicat promovării valorilor constituționale americane. Distincția este acordată personalităților care contribuie la apărarea și promovarea libertății la nivel global.

Printre laureații anteriori ai Medaliei Libertății se numără fostul președinte american George W. Bush și fosta primă doamnă Laura Bush, fostul secretar de stat Hillary Clinton, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precum și liderul spiritual tibetan Dalai Lama.