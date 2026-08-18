Augustin Zegrean, despre decizia CCR: Nu va pleca numai Fritz din funcție. Vor pleca foarte mulți

Fostul președinte al Curții Constituționale a României, Augustin Zegrean, consideră neconstituțional amendamentul „Fritz” din noua lege a integrității, deși prevederea a fost declarată constituțională, luni, de judecătorii CCR.

Amendamentul stabilește că demnitarii și aleșii locali pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese înainte de intrarea în vigoare a noii legi își pierd automat mandatul în termen de 30 de zile. Printre cei vizați de această prevedere se află și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Zegrean susține că judecătorii constituționali au greșit atunci când au validat această dispoziție.

„Este o decizie greșită. Este o decizie total neconstituțională, pentru că în Constituție scrie că legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau administrative mai favorabile.

Fostul președinte al CCR și-a argumentat poziția prin principiul potrivit căruia o lege nu poate produce efecte pentru situații anterioare intrării sale în vigoare, cu excepțiile prevăzute de Constituție. Zegrean a făcut referire la diferența dintre aplicarea legii penale mai favorabile și regulile care se aplică în materie civilă.

„Dacă apare o lege penală în care pedeapsa este numai de 100 de ani și nu de 75 de ani, îți dă pedeapsa aceea de 75 de ani, dar în civil nu poți să faci asta”, a explicat fostul președinte al CCR.

Augustin Zegrean afirmă că efectele deciziei CCR nu se vor limita la situația lui Dominic Fritz. Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, noua prevedere poate duce la pierderea mandatelor de către mai mulți aleși locali care au fost declarați incompatibili sau s-au aflat în conflict de interese în trecut.

„Nu va pleca numai Fritz din funcție. Vor pleca foarte mulți, pentru că au fost foarte mulți declarați incompatibili sau în stare de incompatibilitate și nu au plecat din funcție pentru că legea nu prevedea obligatoriu acest lucru. Gândiți-vă că sunt oameni care au fost declarați în incompatibilitate acum zece ani și acum îl dai afară din slujbă pentru că a fost declarat atunci în stare de incompatibilitate. E greu de înțeles ce a fost în mintea lor când au făcut legea asta și când au declarat-o constituțională. Vor fi sancționați toți cei care au fost declarați incompatibili și nu și-au făcut pedeapsa aia de trei ani”, a explicat, la euronews, fostul președinte al CCR. Amendamentul cu privina, introdus în noul act normativ de către PSD, a fost declarat constituțional cu unanimitate. Tot în legătură cu noua lege a integrității, CCR a declarat neconstituțional, cu majoritate, amendamentul ”Mirabela Grădinaru”, introdus de AUR. Acestea prevedea că ”soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu demnitarii prevăzuți în lege ”are obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese”, a explicat, la Euronews, fostul președinte al CCR.

Amendamentul a fost introdus de PSD în noul act normativ și a primit votul favorabil al Curții Constituționale în unanimitate. Prevederea stabilește pierderea automată a mandatului, în termen de 30 de zile, pentru demnitarii și aleșii locali în cazul cărora existența unei incompatibilități sau a unui conflict de interese a fost constatată definitiv înainte ca noua lege să intre în vigoare. Decizia CCR permite astfel aplicarea dispoziției în situațiile vizate de textul amendamentului.

În aceeași ședință, Curtea Constituțională a analizat și o altă prevedere din noua lege a integrității. Judecătorii CCR au declarat neconstituțional, cu majoritate, amendamentul denumit „Mirabela Grădinaru”, introdus de AUR. Acesta prevedea obligații suplimentare pentru persoanele apropiate demnitarilor vizați de actul normativ.

Potrivit amendamentului declarat neconstituțional, „soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți” cu demnitarii prevăzuți în lege „are obligația de a depune declarația de avere și declarația de interese”. Spre deosebire de amendamentul „Fritz”, această prevedere nu a întrunit acordul majorității judecătorilor constituționali și a fost declarată neconstituțională.