MApN sună alarma. Rezerviștii din București și Ilfov, chemați la mobilizare. Ce riscă dacă nu se prezintă

Ministerul Apărării Naționale organizează, în perioada 5-12 octombrie 2026, exercițiul de mobilizare „MOBEX B-IF-26”, în București și județul Ilfov. Acțiunea are ca obiectiv verificarea pregătirii populației pentru apărare și implică inclusiv chemarea unor rezerviști. MApN precizează că neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare, dar și refuzul de a primi ordinul de chemare sunt sancționate.

La activitățile organizate în București și Ilfov participă mai multe instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

„Exerciţiul de mobilizare «MOBEX B-IF-26» se desfăşoară în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, în perioada 5–12 octombrie 2026, pentru verificarea stadiului pregătirii populaţiei pentru apărare. La exerciţiu participă structuri din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor”, au anunţat, vineri, reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Prin acest exercițiu, autoritățile urmăresc modul în care instituțiile implicate ar putea desfășura activitățile necesare în eventualitatea declarării mobilizării totale.

MApN arată că scopul este „verificarea şi evaluarea capacităţii de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice în situaţia declarării stării de mobilizare totală, la nivelul structurilor instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării şi securităţii naţionale din municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov”.

Persoanele chemate în cadrul exercițiului trec prin mai multe etape după prezentarea la unitate. În primul rând, sunt verificate cartea de identitate, ordinul de chemare și livretul militar.

Urmează un scurt instructaj referitor la normele de securitate și sănătate în muncă.

Rezerviștii sunt supuși apoi unui consult medical, prin care este evaluată aptitudinea provizorie pentru activitățile prevăzute în cadrul MOBEX. Este realizată și o scurtă evaluare psihologică, ce presupune completarea unui formular și o discuție cu un psiholog.

După etapele de verificare și evaluare, rezerviștii sunt direcționați către locul de echipare, unde primesc uniforma militară.

Hainele civile sunt păstrate într-un sac inscripționat cu numele fiecărei persoane. Ulterior, rezerviștii se prezintă la punctul destinat primirii armamentului, pe care îl ridică și pentru care semnează.

După finalizarea procedurii, aceștia sunt îndrumați către locul de adunare.

Programul nu se limitează la procedurile administrative. Potrivit MApN, rezerviștii se deplasează în poligon, unde execută o ședință de tragere.

De asemenea, aceștia participă la mai multe ateliere de instrucție practică. Activitățile includ instrucție sanitară, protecție CBRN, instrucție genistică, de comunicații și informatică, precum și instrucție tactică.

Ce sancțiuni riscă cei care nu se prezintă

Ministerul Apărării Naționale atrage atenția și asupra sancțiunilor prevăzute pentru persoanele care nu respectă obligațiile legate de exercițiile de mobilizare.

Pentru neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare este prevăzută o sancțiune cuprinsă între 2 și 6 puncte.

În cazul refuzului de a primi ordinul de chemare, sancțiunea este mai mare și se situează între 8 și 16 puncte.

Potrivit precizărilor MApN, valoarea unui punct reprezintă 20% din salariul minim brut pe economie.