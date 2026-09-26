Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. MApN a detectat o țintă aeriană în apropierea graniței cu România

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat, în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o țintă aeriană care evolua în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. La ora 00.15, a fost transmis un mesaj RO-Alert către populație.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol. Acestea se aflau în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, potrivit informațiilor publicate de MApN pe Facebook.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a transmis MApN pe Facebook.

Alerta aeriană a încetat la ora 01:30. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale (MApN), nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Alerta aeriană a încetat la ora 01.30. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, au conchis autoritățile.

Postarea poate fi vizualizată aici.

În ultima perioadă, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României. De exemplu, vineri dimineață, 25 septembrie, radarele MApN au identificat o țintă aeriană care evolua la aproximativ 20 de kilometri est de Galați.