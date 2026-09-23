Sistemele antiaeriene modernizate de Rheinmetall pentru România au picat testele. Primele livrări sunt deja întârziate

Primele două sisteme antiaeriene Oerlikon modernizate de Rheinmetall pentru Armata Română nu au trecut testele de recepție și nu au fost livrate la termenul stabilit pentru 15 aprilie 2026. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a aplicat penalități companiei germane, iar furnizorul a comunicat luna septembrie 2026 drept nou termen estimat pentru livrare.

România a trimis la modernizare, la începutul anului 2024, patru sisteme antiaeriene Oerlikon GDF 103, care includ în total 24 de tunuri.

Contractul-cadru, în valoare de 328 de milioane de euro, a fost atribuit în decembrie 2023 de Romtehnica companiei Rheinmetall Landsysteme GmbH. Potrivit G4Media, atribuirea s-a făcut prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț.

Programul este derulat de Statul Major al Forțelor Terestre.

Fiecare dintre cele patru sisteme ar urma să primească șase tunuri gemene de 35 mm Oerlikon GDF009 TREO, un sistem de conducere a focului Oerlikon Skymaster, radar X-TAR3D, un sistem automat de încărcare și alte componente.

Primele două sisteme, cu 12 tunuri, au o valoare de 166 de milioane de euro. Celelalte două sunt evaluate la 162 de milioane de euro.

Termenul contractual pentru livrarea primelor două sisteme modernizate a fost 15 aprilie 2026. Pentru celelalte două, termenul stabilit este 20 decembrie 2026. Primele sisteme nu au trecut însă testele necesare recepției.

„Unele subsisteme nu îndeplineau integral cerințele specificației tehnice de achiziție”, se arată în documentele MApN citate de G4Media.

Rheinmetall și-a asumat înlocuirea subsistemelor care nu corespund cerințelor. Potrivit Ministerului Apărării, compania a invocat atât probleme de natură tehnică, cât și dificultăți în lanțul de aprovizionare cu echipamente.

Furnizorul a comunicat luna septembrie 2026 drept termen estimat pentru livrarea primelor două sisteme.

MApN precizează că penalitățile au început să fie calculate din prima zi de întârziere.

„Penalitățile vor fi aplicate până la data semnării, fără obiecții, a procesului-verbal de recepție a sistemelor”, arată ministerul.

Modernizarea trebuie să ofere vechilor sisteme capabilități C-RAM, acronim pentru Counter-Rocket, Artillery and Mortar. Practic, acestea trebuie să poată detecta, urmări și neutraliza inclusiv rachete și proiectile care amenință obiectivele protejate.

Potrivit MApN, sistemele modernizate sunt destinate apărării forțelor și infrastructurii împotriva mai multor tipuri de amenințări aeriene, printre care avioane, elicoptere, drone și rachete nedirijate, de croazieră sau aer-sol.

Armata Română utilizează în prezent și sistemul MEROPS, primit din Statele Unite în cadrul parteneriatului strategic, destinat detectării și neutralizării țintelor aeriene mici care zboară la altitudine joasă. În dotare există și sisteme autopropulsate Gepard, alături de o rețea integrată de senzori și radare.

Ministerul Apărării pregătește însă achiziția mai multor sisteme pentru dezvoltarea unei apărări antidronă stratificate. O mare parte dintre acestea ar urma să fie cumpărate prin programul european SAFE.

Pe listă se află sistemele antiaeriene SKYNEX, SKYRANGER 35 și MILLENNIUM, un sistem integrat pentru combaterea dronelor și un sistem de război electronic antidronă. Tot prin SAFE ar urma să fie achiziționate rachete portabile Mistral, radare Gap Filler, senzori pasivi pentru supraveghere aeriană și un sistem de avertizare timpurie la Marea Neagră.

Fostul șef al Armatei Române, generalul Ștefan Dănilă, consideră că sistemele Oerlikon modernizate pot avea un rol important dacă sunt integrate corespunzător.

„Sunt sisteme eficiente pentru apărarea nemijlocită a obiectivelor. Sunt utile dacă sunt integrate într-un sistem de comandă-control care să permită utilizarea eficientă”, a declarat acesta.

El atrage atenția că echipamentele nu elimină necesitatea intervenției avioanelor de luptă în cazul dronelor cu traiectorii imprevizibile și că dezvoltarea apărării antiaeriene presupune și suplimentarea personalului.

Tunurile românești modernizate nu sunt sisteme Skynex propriu-zise. Ele folosesc însă componente din aceeași familie tehnologică, printre care tunurile GDF009 TREO, sistemul de conducere a focului Skymaster și radarul X-TAR3D.

G4Media precizează că a solicitat puncte de vedere de la Romtehnica și Rheinmetall, dar nu primise răspuns până la publicarea informațiilor.