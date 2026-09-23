Scandal în Literatură: Un roman premiat, acuzat că a fost scris cu inteligență artificială

Scriitorul canadian de origine haitiană Thelyson Orelien este în centrul unei controverse în Franța, după ce a fost acuzat că și-ar fi scris cu inteligență artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) romanul „C’etait Ca ou Mourir”. Acuzația, lansată pe X, a stârnit dezbateri după verificări realizate cu mai multe programe de detecție AI.

Scriitorul canadian de origine haitiană Thelyson Orelien se află în centrul unei controverse după ce a fost acuzat pe rețeaua de socializare X că a utilizat inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru a scrie romanul „C’etait Ca ou Mourir”, considerat unul dintre succesele noului sezon literar din Franța.

Acuzația a fost lansată luni de utilizatorul contului „Balance ton Claude”, până atunci confidențial și cu 92 de abonați. Acesta a afirmat că romanul a fost scris „aproape integral” de inteligența artificială și a precizat că a utilizat software-ul american de detecție Pangram pentru a analiza mai multe fragmente din carte.

Mesajul său, devenit între timp viral, a fost redistribuit de peste 1.000 de ori și a acumulat deja peste 3 milioane de vizualizări. Reuters nu a reușit să afle cine este autorul contului Balance ton Claude, care a spus într-o conversație pe X că anonimatul său contribuie la menținerea independenței și a libertății de exprimare.

Orelien a negat marți folosirea instrumentelor AI pentru scrierea romanului, la o zi după apariția acuzațiilor. El a declarat pentru publicația franceză Liberation că a fost luat prin surprindere, chiar dacă nu este prima dată când se confruntă cu atacuri rasiste de când s-a stabilit în Franța.

„Nu m-am aşteptat la astfel de atacuri. Nu sunt trist, sunt furios. Sunt pe cale să întocmesc un dosar alături de editurile mele din Franţa şi Quebec pentru a dovedi că spun adevărul”, a spus el.

Controversa a declanșat o dezbatere despre rasă, valoare literară și originalitate în mediul literar din Franța. Utilizatorul contului „Balance ton Claude” a respins însă ideea că acuzațiile sale ar avea legătură cu originea scriitorului.

„Nu vedem nicio legătură între AI şi culoarea pielii. Trebuia să nu fi spus nimic şi să permitem inteligenţei artificiale să primească premii literare importante pe motiv că autorul oficial nu este alb?”, a spus acesta.

Editurile care au publicat romanul i-au luat apărarea lui Orelien. Editura canadiană Editions du Boreal a transmis într-un comunicat: „Suntem alături de Thelyson Orelien şi le mulţumim cititorilor care continuă să aibă încredere în el”.

Boreal, editura din Montreal care a publicat romanul în primăvara acestui an în Canada, a transmis pentru AFP că este „la curent cu acuzaţiile” şi că „nu le tratează cu lejeritate”. Totuși, „încrederea echipei de la editura Boreal faţă de munca depusă de Thelyson Orelien rămâne întreagă”, a precizat conducerea editurii canadiene.

Editura franceză care l-a publicat pe Orelien, Grasset, a spus că condamnă afirmațiile despre utilizarea AI, catalogându-le ca „extrem de insultătoare pentru un scriitor cu o carieră excepţională”.

„Echipele Grasset sunt alături de acest om… îşi reafirmă încrederea absolută în el”, se mai spune în comunicat.

Editura Grasset nu a comentat în mod separat acuzațiile prezentate pe X, iar administratorii programului Pangram au procedat la fel.

Jurnaliștii de la AFP au verificat paragrafele alese de utilizatorul contului de pe X cu alte programe de detectare a AI, obținând rezultate diferite. Prin instrumentul de verificare InVID-WeVerify, co-creat de AFP, evaluarea a indicat că acele fragmente au fost „foarte probabil scrise de un om”.

Concluziile furnizate de alte șapte instrumente de detectare, testate și ele de jurnaliștii de la AFP, sunt însă divergente. Unul dintre ele, app.its-ai.org, a ajuns la concluzia că există o probabilitate de 100% ca acele paragrafe să fie creația unei inteligențe artificiale, în timp ce două programe de detectare, detectgpt.com și isgen.ai, au ajuns la concluzia opusă.

Alte două instrumente, detecting-ai.com și ghostbuster.app, indică probabilități de scriere cu AI cuprinse între 7% și 59% pentru aceleași fragmente din carte. Winston AI și copyleaks.com estimează la 53%, respectiv 100%, probabilitatea ca unul dintre paragrafele vizate să fi fost generat de AI și la 0% probabilitatea pentru un alt fragment.

Pangram susține că detectează textele scrise cu AI cu o acuratețe de 99,7%, deși unii experți pun la îndoială fiabilitatea programelor de detecție a conținutului generat de inteligența artificială.

Romanul „C’etait Ca ou Mourir”, primul scris de Orelien, spune povestea unui migrant haitian care călătorește spre nord, traversând America Latină și SUA pentru a ajunge în Canada. Cartea a fost selectată pe lista lungă a prestigiosului premiu Goncourt și a câștigat alte câteva premii.

Acuzațiile aduse de utilizatorul contului „Balance ton Claude” au fost formulate chiar în ziua în care Thelyson Orelien a câștigat premiul Fnac pentru cel mai bun roman. Cartea figurează, de asemenea, în topul vânzărilor din Franța și în selecțiile principalelor premii literare franceze, inclusiv Goncourt, Medicis și Femina.

„C’etait Ca ou Mourir” face parte dintre romanele din noul sezon literar pregătit la editura Grasset de fostul ei CEO, Olivier Nora, înainte ca acesta să fie concediat în luna aprilie de conducerea de la Hachette, cel mai important grup editorial francez, care își desfășoară activitatea în sfera de influență a miliardarului Vincent Bolloré.

Președintele Academiei Goncourt, Philippe Claudel, forul care decernează cel mai important premiu literar francez, a declarat că nu s-a luat nicio decizie cu privire la o eventuală eliminare a romanului lui Orelien de pe lista lungă a premiului.

„Dacă până la următoarea noastră întâlnire, pe 6 octombrie, când stabilim cea de-a doua listă scurtă, vom avea informaţii incontestabile, atunci, bineînţeles, va trebui să analizăm situaţia cu atenţie”, a spus el.

Claudel a spus că era „aproape inevitabil” să apară întrebări privind texte scrise cu AI și că este nevoie de o cartă care să „diferenţieze între producţia cu AI şi producţia umană”.