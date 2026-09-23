McDonald’s investește 8,5 miliarde de dolari în restaurantele sale. Ce produse noi pregătește pentru clienți?

McDonald’s anunță investiții de 8,5 miliarde de dolari în următorul deceniu pentru modernizarea restaurantelor sale din întreaga lume. Compania americană își adaptează meniul și serviciile la noile preferințe ale clienților. Modificările vor fi implementate treptat, începând din acest an.

McDonald’s a anunțat miercuri că va investi 8,5 miliarde de dolari în următorul deceniu pentru modernizarea restaurantelor sale la nivel global. Lanțul de restaurante din Chicago intenționează să introducă sandvișuri cu pui la grătar și wraps și să testeze produse noi, inclusiv preparate pe bază de ouă, pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru opțiuni considerate mai sănătoase.

Președintele McDonald’s SUA, Sky Anderson, a declarat că aproximativ 30 de milioane de americani folosesc în prezent medicamente pentru slăbit din categoria GLP-1 și că aceștia caută porții mai mici pentru mesele la pachet, dar cu un conținut mai ridicat de proteine. Potrivit cercetărilor realizate de companie, aproximativ 60 de milioane de americani își doresc, de asemenea, să consume mai multe proteine în alimentația zilnică.

Anderson a precizat că această schimbare a preferințelor reprezintă o oportunitate pentru McDonald’s, iar compania trebuie să le ofere clienților mai multe motive pentru a alege restaurantele sale ca primă opțiune.

„Aceasta este o oportunitate. Trebuie să le dăm clienţilor mai multe motive să facă din McDonald’s prima alegere”, a declarat Anderson.

Modernizarea restaurantelor McDonald’s va include instalarea unor lockere pentru eficientizarea livrărilor, amenajarea unor zone de preparare a cafelei mai vizibile, pentru îmbunătățirea percepției asupra calității, extinderea spațiilor de joacă și modernizarea bucătăriilor.

Compania a informat că aparatele destinate creșterii acurateței comenzilor, utilizate deja în aproximativ 10.000 de restaurante la nivel global, vor fi instalate în 20.000 de unități până în 2028.

McDonald’s va accelera, de asemenea, implementarea sistemului ArchIQ, dezvoltat în colaborare cu Google. Tehnologia folosește inteligența artificială (IA, Artificial Intelligence, AI) pentru a îmbunătăți acuratețea comenzilor și pentru a automatiza activități precum gestionarea stocurilor.