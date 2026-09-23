Magistrala de metrou Bragadiru – Voluntari. Vlad Popescu Piedone semnat contractul pentru studiul de fezabilitate

Proiectul magistralei de metrou M7 Bragadiru-Voluntari intră în etapa de pregătire a studiului de fezabilitate. Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a semnat miercuri contractul pentru documentația care va stabili traseul final, numărul stațiilor și soluțiile tehnice ale viitoarei linii.

Primăria Sectorului 5, în calitate de lider al parteneriatului pentru pregătirea magistralei M7, a semnat contractul de servicii de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate al obiectivului „Linia de metrou – Magistrala M7 Bragadiru-Voluntari”.

Potrivit autorității locale, semnarea contractului marchează trecerea de la etapa de planificare strategică la pregătirea efectivă a proiectului.

În varianta avută în vedere în prezent, M7 ar urma să aibă o lungime de aproximativ 26 de kilometri și circa 27 de stații.

Noua magistrală ar urma să lege orașul Bragadiru de Voluntari și să traverseze Sectorul 5, zona centrală a Bucureștiului și Sectorul 2.

Primăria Sectorului 5 susține că traseul va deservi un coridor în care locuiesc și muncesc sute de mii de persoane care nu beneficiază în prezent de transport public de mare capacitate.

Cele aproximativ 27 de stații și traseul de 26 de kilometri reprezintă în acest moment varianta avută în vedere pentru proiect.

Configurația finală a magistralei va fi stabilită în urma studiului de fezabilitate. Documentul va determina traseul exact, numărul de stații și soluțiile tehnice care ar urma să fie utilizate pentru construirea liniei.

Studiul de fezabilitate va fi realizat de o echipă de proiectare formată din companiile Concrete Design Solutions și Urban Scope.

Elaborarea documentației este finanțată din fonduri europene prin Programul Transport 2021-2027.

Proiectul M7 este prezentat de Primăria Sectorului 5 drept prima linie de metrou dezvoltată în parteneriat între administrația locală și cea centrală.

Sectorul 5 este liderul parteneriatului, din care mai fac parte Metrorex, Consiliul Județean Ilfov, Sectorul 2 și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Colaborarea are la bază protocolul de asociere semnat în 2025 pentru pregătirea viitoarei magistrale.

Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a declarat că semnarea contractului pentru studiul de fezabilitate reprezintă un pas necesar pentru continuarea proiectului.

„Linia de Metrou M7 nu mai este doar o linie pe hartă, ci un proiect care intră la finanțare. Am semnat astăzi contractul pentru studiul de fezabilitate – pasul fără de care nicio magistrală nu se poate construi. Împreună cu partenerii noștri – Metrorex, Ministerul Transporturilor, Consiliul Județean Ilfov și Sectorul 2 – ducem acest proiect, finanțat din fonduri europene, până la capăt: de la Bragadiru la Voluntari, prin inima Sectorului 5”, a declarat primarul.

Semnarea contractului nu înseamnă însă începerea lucrărilor de construcție. În această etapă va fi realizat studiul care trebuie să stabilească forma concretă a proiectului și soluțiile necesare pentru dezvoltarea viitoarei magistrale M7.