Alimentele care s-ar putea scumpi în această iarnă. Seceta și energia scumpă afectează producția

Mai multe alimente consumate frecvent s-ar putea scumpi în această iarnă, pe fondul vremii extreme și al costurilor ridicate cu energia și îngrășămintele. Ciocolata, cartofii, legumele cu frunze verzi, pâinea și uleiul de măsline se numără printre produsele expuse, potrivit unei analize realizate de cercetătoarele Sophie Perry și Leila Fathi de la City St George’s, University of London.

Cele două cercetătoare arată că producătorii se confruntă cu mai multe probleme care se amplifică reciproc. Seceta, temperaturile ridicate sau precipitațiile abundente pot reduce recoltele, în timp ce energia și îngrășămintele mai scumpe cresc costurile de producție.

Efectele diferă de la un aliment la altul, dar rezultatul poate fi același pentru consumatori: prețuri mai mari.

Ciocolata este prezentată drept unul dintre produsele cele mai expuse. Coasta de Fildeș asigură aproximativ 45% din producția mondială de cacao, iar o mare parte provine din ferme mici.

Arborii de cacao sunt vulnerabili atât la secetă, cât și la precipitații abundente. Fenomenul El Niño, estimat să persiste până în 2027, ar putea accentua aceste extreme.

Presiunea asupra prețurilor este deja vizibilă în Marea Britanie. O tabletă Dairy Milk costă cu peste 60% mai mult decât în 2021. În aceste condiții, producătorii ar putea încerca să reducă utilizarea untului de cacao și să apeleze la ingrediente mai ieftine, precum uleiul de palmier, potrivit The Conversation.

Cartofii au fost afectați de vara foarte secetoasă. Recoltele din Marea Britanie și Europa ar putea fi cu aproximativ 3,5 milioane de tone sub nivelul anticipat.

Cantitatea echivalează cu aproximativ cinci kilograme de cartofi pentru fiecare persoană de pe continent.

În condițiile în care cererea rămâne relativ constantă, o ofertă mai redusă poate pune presiune asupra prețurilor în lunile următoare.

Probleme există și în cazul legumelor cu frunze verzi. Spanacul, salata și produsele similare au rădăcini superficiale, ceea ce le face mai sensibile la temperaturile ridicate și la lipsa apei.

Randamentele din Marea Britanie au scăzut puternic, iar comercianții ar putea fi nevoiți să importe cantități mai mari din Spania pentru a acoperi necesarul.

Această dependență mai mare de importuri poate adăuga noi costuri în lanțul de aprovizionare.

În cazul pâinii, evoluția prețului grâului reprezintă doar o parte a problemei.

Potrivit analizei, grâul reprezintă aproximativ 10% din costul pâinii. O pondere importantă este legată de energia necesară pentru procesarea cerealelor în mori și pentru funcționarea cuptoarelor din brutării.

Prin urmare, chiar și în absența unei creșteri puternice a prețului grâului, facturile mai mari la energie pot pune presiune asupra costurilor suportate de producători.

Uleiul de măsline s-a ieftinit după nivelurile ridicate atinse în 2024, însă această tendință s-ar putea inversa în lunile următoare.

Spania este deosebit de importantă pentru producție, iar aproximativ 70% dintre plantațiile sale de măslini nu beneficiază de irigații și depind direct de precipitații.

La problemele provocate de vreme s-au adăugat incendiile care au afectat anul acesta livezi de măslini din Grecia, Italia și Portugalia.