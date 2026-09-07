Recolta mondială de cereale scade cu 61,1 milioane de tone. Grâul și porumbul continuă să se scumpească

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a redus estimarea privind producția mondială de cereale din 2026. Recolta globală este evaluată acum la 2,98 miliarde de tone. În paralel, prețurile internaționale ale grâului și porumbului au crescut în august. Evoluțiile sunt influențate de seceta din Europa, cererea ridicată și problemele logistice din regiunea Mării Negre.

Producția mondială de cereale este estimată de FAO la 2,98 miliarde de tone în 2026, cu 3,4 milioane de tone sub prognoza prezentată în luna iulie. Comparativ cu recolta obținută în 2025, volumul ar urma să fie mai mic cu 61,1 milioane de tone, ceea ce reprezintă o scădere de 2%.

Dacă estimarea se confirmă, piața va înregistra cea mai accentuată reducere anuală a producției începând din 2018. În pofida declinului anticipat, recolta din 2026 s-ar situa pe locul al doilea în clasamentul celor mai mari producții mondiale consemnate până acum.

Porumbul generează cea mai mare parte a revizuirii operate de FAO, după înrăutățirea perspectivelor pentru mai multe regiuni agricole importante. Producția mondială este evaluată în prezent la 1,309 miliarde de tone, cu 0,6% sub nivelul prognozat în iunie.

Reducerea estimării este determinată în principal de situația din Uniunea Europeană. Seceta și temperaturile ridicate înregistrate în timpul verii au afectat culturile din zone importante de producție, în special în Franța și Polonia. În aceste condiții, randamentele sunt prognozate sub media ultimilor cinci ani.

Perspectivele pentru grâu sunt mai favorabile decât cele referitoare la porumb, iar FAO și-a majorat estimarea privind recolta mondială cu 4,2 milioane de tone. Producția este prognozată la 810,7 milioane de tone, cu 0,5% peste evaluarea anterioară.

Revizuirea în creștere reflectă îmbunătățirea perspectivelor agricole pentru Rusia și Ucraina. Producțiile mai mari anticipate în cele două țări compensează reducerile estimate pentru Uniunea Europeană și Marea Britanie, unde temperaturile ridicate și cantitățile reduse de precipitații au diminuat randamentele culturilor.

Stocurile mondiale de cereale ar urma să ajungă la 947,2 milioane de tone la finalul sezonului 2026/27, potrivit noilor calcule ale FAO. Estimarea este cu 10,7 milioane de tone mai mică decât prognoza publicată în iulie.

Cantitatea anticipată la încheierea sezonului ar depăși cu numai 1,8 milioane de tone nivelul stocurilor existente la începutul perioadei. Raportul dintre stocuri și utilizare este evaluat la 31,6%, în scădere de la 31,9% în sezonul precedent.

Schimburile comerciale internaționale cu cereale sunt estimate la 509,3 milioane de tone în sezonul 2026/27. Volumul este cu 1,7 milioane de tone peste prognoza din iulie, însă rămâne inferior recordului înregistrat în sezonul anterior.

Statele Unite ar urma să își consolideze poziția de principal exportator mondial. Argentina este așteptată să livreze pe piețele externe aproximativ 39 de milioane de tone, cantitate apropiată de exporturile Braziliei. Uniunea Europeană va avea nevoie de importuri mai mari, după reducerea estimărilor privind producția proprie.

Diminuarea perspectivelor privind recoltele, intensificarea cererii pentru importuri și dificultățile logistice au început să influențeze cotațiile internaționale. Indicele FAO al prețurilor cerealelor a avansat cu 2,2% în august față de luna iulie, după scumpirea tuturor categoriilor principale monitorizate.

Prețurile mondiale ale grâului au urcat cu 2,6% față de iulie și au ajuns cu 15% peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. FAO indică printre cauzele principale problemele logistice persistente care afectează exporturile din regiunea Mării Negre, perspectivele mai slabe pentru recoltele europene, pe fondul vremii calde și secetoase, precum și deprecierea dolarului american.

Cotațiile internaționale ale porumbului au crescut cu 2,5% în august comparativ cu luna precedentă. Piața a fost influențată de îngrijorările privind randamentele din anumite regiuni ale Statelor Unite și de deteriorarea perspectivelor de producție din Uniunea Europeană.

Cererea ridicată venită din industria etanolului și din sectorul furajer a exercitat o presiune suplimentară asupra prețurilor. La această evoluție au contribuit și problemele logistice, precum și dificultățile care afectează exporturile Ucrainei.

Piața mondială a uleiurilor vegetale a înregistrat evoluții diferite în funcție de produs, iar indicele FAO aferent categoriei a crescut cu 1,1%. Avansul a fost susținut de majorarea prețurilor pentru uleiul de palmier și uleiul de soia.

În schimb, cotațiile uleiurilor de rapiță și floarea-soarelui au coborât ușor. Scăderea a fost determinată de estimările privind existența unor cantități mai mari disponibile pe piață în cursul anului următor.