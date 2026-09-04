Prețurile cerealelor azi, 4 septembrie 2026. Cât valorează grâul, porumbul și rapița la Constanța

Piața cerealelor oferă o nouă oportunitate pentru exportatorii români, în condițiile în care Arabia Saudită, principalul cumpărător de grâu românesc din sezonul trecut, a lansat o licitație pentru 535.000 de tone. Marfa urmează să fie livrată în lunile noiembrie și decembrie, iar România se află din nou printre posibilii furnizori.

Porumbul continuă să beneficieze de o ofertă globală mai restrânsă, chiar dacă bursele europene au înregistrat corecții de scurtă durată. În același timp, România susține extinderea tranzitului de cereale ucrainene prin Portul Constanța, ceea ce consolidează importanța infrastructurii portuare românești pentru fluxurile comerciale din regiune.

Pe bursele internaționale, grâul MATIF a înregistrat joi o scădere accentuată, după declarațiile președintelui rus Vladimir Putin referitoare la posibilitatea unui acord de pace pentru încheierea războiului din Ucraina. Contractul cu livrare în decembrie a pierdut 3,2%, până la 248,50 EUR/t.

În pofida reculului de la Paris, pe piață persistă preocupările privind oferta din bazinul Mării Negre, unde exporturile sunt în continuare puternic afectate. În paralel, conflictul din Orientul Mijlociu continuă să susțină prețurile petrolului, contribuind la menținerea unui climat volatil pentru piețele de mărfuri.

Porumbul Euronext a încheiat sesiunea la 272 EUR/t pentru contractul din noiembrie, cu 2 euro mai puțin față de ședința precedentă. Evoluția reprezintă o corecție după scăderea înregistrată de grâul european, însă reculul porumbului este limitat de perspectivele slabe privind recolta din mai multe regiuni ale Uniunii Europene.

Seceta și temperaturile ridicate din această vară au afectat perspectivele pentru producția de porumb în mai multe zone europene. În același timp, cererea de pe piața comunitară și necesarul mai mare de importuri oferă un sprijin suplimentar cotațiilor.

Rapița tranzacționată la Paris a încheiat sesiunea la 551,50 EUR/t pentru contractul din noiembrie, cu peste 6 euro sub nivelul anterior. Presiunea a venit în special din scăderile înregistrate de canola de la ICE și de uleiul de palmier din Malaezia, care au influențat negativ întregul complex al oleaginoaselor.

Corecția zilnică a rapiței a fost de 0,23%, însă evoluția pe termen mai lung rămâne pozitivă. Comparativ cu nivelul de acum o lună, cotația este mai ridicată cu 6,31%, iar față de aceeași perioadă din 2025 avansul ajunge la 19,57%.

Pe piața fizică DAP Constanța, cerealele au intrat într-o zonă de stabilizare, în timp ce oleaginoasele au câștigat marginal, cu câte 1 euro. Evoluția este influențată și de cursul valutar, astfel că valorile exprimate în lei au rămas practic neschimbate.

Situația de la Constanța contrastează cu volatilitatea de pe piețele internaționale apărută după declarațiile lui Vladimir Putin. Piața a remarcat însă că liderul rus a precizat și că reluarea negocierilor este îngreunată de atacurile ucrainene asupra navigației și de solicitarea Kievului ca aviația civilă să evite spațiul aerian rusesc.

Aceste elemente arată că, în regiunea Mării Negre, nu există deocamdată un indiciu concret privind o dezescaladare militară. Pentru piața românească, evoluțiile din ultimele săptămâni confirmă că orice semnal privind o posibilă detensionare a conflictului ruso-ucrainean poate genera rapid corecții pe bursele internaționale.

La un curs de 1 EUR = 5,25 RON, cotațiile DAP Constanța sunt următoarele:

Grâu panificație: 237 EUR/t, respectiv 1.244 RON/t;Grâu furajer: 216 EUR/t, respectiv 1.134 RON/t;

Porumb: 229 EUR/t, respectiv 1.202 RON/t;

Orz furajer: 223 EUR/t, respectiv 1.171 RON/t;

Floarea-soarelui: 515 EUR/t, respectiv 2.706 RON/t;

Rapiță: 535 EUR/t, respectiv 2.808 RON/t.

Pentru fermierii care își planifică vânzările în perioada următoare, volatilitatea de pe bursele internaționale rămâne un factor de urmărit. Piața fizică de la Constanța a rămas însă, deocamdată, relativ puțin influențată de fluctuațiile externe.

Arabia Saudită a lansat o licitație pentru cumpărarea a 535.000 de tone de grâu, cu livrare în noiembrie și decembrie. Licitația are loc într-o perioadă în care exporturile de grâu din Rusia și Ucraina prin Marea Neagră sunt puternic afectate de atacuri.

Arabia Saudită a fost, în sezonul 2025/26, cel mai mare importator de grâu românesc. Din acest motiv, noua licitație readuce România în competiția pentru un volum important de marfă destinat pieței saudite.

Comercianții estimează că ofertele ar putea proveni din România, Bulgaria, Germania și Polonia, dar și din America de Nord sau Australia. Grâul rusesc poate participa, la rândul său, la competiție, însă livrarea din porturile baltice presupune costuri de transport mai mari, ceea ce îi reduce competitivitatea față de marfa provenită din Uniunea Europeană.

Licitația are loc și pe fondul creșterii tarifelor pentru transportul maritim. Expeditorii urmăresc în această perioadă rute care să evite zonele afectate de tensiunile regionale, ceea ce influențează condițiile comerciale pentru livrările internaționale de cereale.

Piața porumbului își păstrează susținerea, chiar dacă pe termen scurt au apărut corecții. La Euronext, contractul cu livrare în noiembrie se menține peste nivelul de 270 EUR/t, în timp ce la Bursa din Chicago contractul din decembrie a închis la aproximativ 208 USD/t.

Porumbul ucrainean are o evoluție diferită față de bursele internaționale. Pe piața internă din Ucraina, acesta este tranzacționat la 130-150 USD/t, nivel care se află în direcția opusă evoluției înregistrate de principalele piețe bursiere.

Pentru piața europeană, un factor de sprijin îl reprezintă diminuarea stocurilor mondiale. La acesta se adaugă costurile ridicate pentru îngrășăminte și perspectiva unei creșteri a cererii provenite din industria biocombustibililor.

În același timp, dificultățile logistice din regiunea Mării Negre limitează disponibilul destinat exportului, în special în cazul Ucrainei și Rusiei. Pentru România, necesarul mai mare de import al Uniunii Europene și oferta mai redusă din anumite state producătoare pot susține cererea pentru porumbul românesc, inclusiv pe piețele din Europa Centrală și de Est.

România susține creșterea volumului de cereale ucrainene transportate prin Portul Constanța către piețele din afara Uniunii Europene. Orientarea vizează în special destinații din Orientul Mijlociu și Africa.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a arătat că dezvoltarea acestor fluxuri poate contribui la aprovizionarea piețelor globale, într-un moment în care indicele mondial al prețurilor la cereale este cu aproximativ 6-7% peste nivelul consemnat în aceeași perioadă a anului trecut.

La nivel regional sunt discutate inclusiv soluții pentru transportarea cerealelor ucrainene până la Constanța, de unde acestea ar putea fi exportate ulterior prin coridoarele de solidaritate ale Uniunii Europene.

Poziția Bucureștiului este că tranzitarea mărfurilor către piețe terțe, fără acumularea acestora pe piața comunitară, poate sprijini exporturile Ucrainei și poate reduce presiunea exercitată asupra fermierilor europeni, potrivit agrointel.ro.