România are o recoltă record de grâu. Creșterea prețurilor pe piețele internaționale îi avantajează pe fermieri

România are parte de unul dintre cei mai buni ani agricoli, cu o recoltă record de grâu și producții foarte mari de rapiță și orz. În același timp, prețul grâului a crescut puternic pe piețele internaționale, iar România își păstrează poziția de cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană.

Producția de grâu a României a ajuns în acest an la 13,4 milioane de tone, un nivel record. Aproximativ un milion de tone au fost deja exportate.

Rezultatele foarte bune nu se limitează la grâu. Estimările analiștilor din domeniu indică o producție de aproximativ 3,5 milioane de tone de rapiță și 3,4 milioane de tone de orz.

România își menține totodată poziția de cel mai mare exportator de grâu din Uniunea Europeană, potrivit datelor Comisiei Europene. Fermierii români beneficiază și de calitatea grâului obținut. România își vinde grâul chiar și cu 60 de dolari mai scump decât Rusia și Ucraina.

Ion Cioroianu, vicepreședintele Asociației Fermierilor din România, explică diferența prin calitatea producției autohtone și, în special, prin cantitatea de grâu bun pentru panificație.

„Ce e îmbucurător la noi, noi avem un grâu bun, de panificație, încât de aceea și concurăm cu țările din jur și avem preț mai bun. Pentru noi fermierii înseamnă o oportunitate foarte bună”, spune acesta, potrivit stirileprotv.ro.

Contextul internațional îi avantajează în prezent pe producătorii români. Cotația grâului la Bursa de cereale din Chicago a ajuns miercuri la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani.

Grâul s-a apreciat miercuri cu până la 2,6% la Chicago, atingând cel mai ridicat nivel înregistrat după iulie 2023. Creșterea a venit după un avans de 6,4% în ședința precedentă.

În total, prețurile au urcat cu aproximativ 19% în această lună. Evoluția este pusă pe seama perturbărilor din regiunea Mării Negre și a temerilor privind o posibilă intensificare a războiului dintre Rusia și Ucraina.

Cele două țări asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu și livrează cantități importante de orz, porumb și ulei de floarea-soarelui. Orice problemă care afectează transporturile din Marea Neagră are astfel efecte asupra pieței mondiale.

Chris Nikolaou, director general la Advantage Grain, arată că principala îngrijorare este legată de constrângerile logistice care ar putea apărea în cazul escaladării conflictului. În lipsa unei îmbunătățiri a accesului la transportul maritim și a condițiilor de securitate pentru nave, presiunile de creștere a prețurilor ar putea continua.

Ministerul Agriculturii de la Kiev estimează că exporturile agricole ale Ucrainei ar putea ajunge în acest sezon la jumătate din nivelul anticipat anterior.

În același timp, livrările de grâu ale Rusiei ar urma să scadă cu peste 50% în august 2026 față de aceeași lună din 2025.

Situația afectează în special cumpărătorii din Orientul Mijlociu, Africa și Asia, care se bazează în mod tradițional pe cerealele mai ieftine provenite din regiunea Mării Negre. Importatorii sunt nevoiți să caute alternative mai îndepărtate, inclusiv în Australia și Argentina, ceea ce presupune costuri suplimentare.

Recoltele record readuc însă în atenție una dintre problemele structurale ale agriculturii românești. O parte importantă din producție este exportată ca materie primă, fără să fie procesată în România.

Emil Dumitru, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, atribuie rezultatele din acest an fermierilor și consideră că România ar trebui să investească mai mult în procesarea internă a materiilor prime.

Exportul cerealelor în vrac limitează valoarea adăugată care rămâne în economia românească.