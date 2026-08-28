Populația României continuă să scadă. INS: Tot mai mulți vârstnici și tot mai puțini copii

Populația rezidentă a României a continuat să scadă, ajungând la puțin peste 19 milioane de persoane la începutul anului 2026. Datele publicate vineri, 28 august, de Institutul Național de Statistică (INS) arată că declinul demografic este provocat în principal de sporul natural negativ. Migrația a avut un aport pozitiv important, dar nu a reușit să compenseze diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor. În același timp, fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează.

La 1 ianuarie 2026, populația rezidentă a României era de 19.041.322 de persoane, cu 1.829 de persoane mai puține decât la începutul anului 2025, potrivit datelor provizorii publicate de INS.

Principala cauză a declinului este sporul natural negativ. Diferența dintre numărul născuților-vii și cel al persoanelor decedate a fost de minus 104.100 de persoane.

În același timp, migrația internațională a avut o contribuție pozitivă de 102.200 de persoane. Numărul celor veniți în România a fost, așadar, mai mare decât al celor care au plecat, însă diferența nu a fost suficientă pentru a acoperi pierderea naturală de populație.

Datele INS arată că soldul migrației internaționale a fost pozitiv în 2025. Numărul imigranților l-a depășit pe cel al emigranților cu 102.200 de persoane, ceea ce înseamnă că România a continuat să fie o țară de imigrare.

Bărbații au fost majoritari atât în rândul celor care au plecat din țară, cât și al celor care au venit. Ei au reprezentat 57,9% dintre emigranți și 58,6% dintre imigranți.

Graficul INS privind migrația internațională de lungă durată, prezentat la pagina a doua a comunicatului, indică o concentrare importantă a fluxurilor migratorii în grupele de vârstă adultă.

Una dintre cele mai importante evoluții semnalate de INS este accentuarea procesului de îmbătrânire demografică.

Ponderea persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani a crescut de la 20,3% în 2025 la 20,5% la 1 ianuarie 2026. În același timp, ponderea copiilor cu vârste între 0 și 14 ani a coborât de la 15,4% la 15,1%.

Indicele de îmbătrânire demografică a ajuns astfel la 135,9 persoane vârstnice la fiecare 100 de persoane cu vârsta sub 15 ani. Cu un an înainte, raportul era de 131,3 vârstnici la 100 de tineri.

Datele sunt ilustrate și de piramida populației publicată de INS pe prima pagină a comunicatului, care prezintă distribuția populației rezidente pe sexe și vârste.

La începutul anului 2026, populația rezidentă din mediul urban era de 9,792 milioane de persoane, în creștere cu 0,2% față de 1 ianuarie 2025.

Populația feminină număra 9,744 milioane de persoane, fiind în scădere cu 0,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Raportul de dependență demografică a înregistrat, în schimb, o ușoară scădere. La 1 ianuarie 2026 existau 55,2 persoane tinere și vârstnice la fiecare 100 de persoane adulte, față de 55,6 cu un an înainte.

INS precizează că populația rezidentă include persoanele cu cetățenie română, străină sau fără cetățenie care au reședința obișnuită în România pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Datele prezentate pentru 1 ianuarie 2026 sunt provizorii și urmează să fie revizuite în decembrie 2026.