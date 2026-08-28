Avertisment pentru părinți înainte de începerea școlii. La ce trebuie să fiți atenți când cumpărați uniforme, rechizite și ghiozdane

Părinții care se pregătesc pentru începutul noului an școlar sunt sfătuiți să verifice cu atenție uniformele, hainele, rechizitele și ghiozdanele cumpărate pentru copii. Paul Anghel atrage atenția asupra etichetelor, materialelor și elementelor care pot pune în pericol siguranța celor mici și recomandă păstrarea documentelor de cumpărare pentru eventuale reclamații.

Paul Anghel, fost director ANPC, le recomandă părinților să cumpere uniformele și îmbrăcămintea școlară din magazine sau raioane specializate și să păstreze bonul fiscal, factura ori chitanța.

Înainte de achiziție trebuie verificată atent calitatea articolului. O atenție suplimentară trebuie acordată produselor de marcă vândute la prețuri neobișnuit de mici, deoarece există riscul ca acestea să fie contrafăcute.

Eticheta hainelor trebuie să ofere informații despre compoziția fibroasă a produsului. În cazul articolelor care au căptușeală, trebuie indicată și compoziția acesteia.

Părinții sunt sfătuiți să verifice și instrucțiunile de întreținere și simbolurile înscrise pe etichetă.

În cazul îmbrăcămintei pentru copii trebuie verificate cu atenție cordoanele, șnururile și celelalte elemente folosite pentru ajustare. Acestea trebuie să fie sigure și să nu creeze un risc de agățare.

Paul Anghel recomandă și evitarea, pe cât posibil, a hainelor pentru copii care necesită curățare chimică, având în vedere substanțele utilizate în acest proces.

Materialele ar trebui alese și în funcție de anotimp. Bumbacul și inul sunt variante potrivite pentru perioadele cu temperaturi mai ridicate, în timp ce lâna poate fi aleasă pentru sezonul rece.

Un alt semnal de alarmă poate fi mirosul produsului. Hainele care emană un miros chimic sau puternic ar trebui evitate, întrucât acesta poate indica prezența unor substanțe nedorite.

Recomandările vizează și rechizitele școlare. Acestea ar trebui achiziționate din unități comerciale autorizate, iar părinții trebuie să păstreze documentele care dovedesc cumpărarea produselor.

Este important ca informațiile necesare despre produs să fie disponibile și în limba română.

În funcție de tipul articolului, eticheta trebuie să conțină informații precum denumirea produsului, producătorul, importatorul sau distribuitorul și adresa acestuia, dimensiunile, compoziția și instrucțiunile de întreținere.

De asemenea, produsul trebuie să corespundă caracteristicilor și informațiilor prezentate pe ambalaj sau pe etichetă.

În cazul rechizitelor destinate copiilor, părinții sunt îndemnați să urmărească în special calitatea și siguranța produselor, dar și starea ambalajului.

Ghiozdanul trebuie analizat atent înainte de achiziție. Părinții ar trebui să verifice cusăturile, fermoarele și bretelele, dar și materialele din care este realizat.

O verificare atentă înainte de plată poate ajuta la identificarea eventualelor defecte sau probleme de calitate.

Paul Anghel subliniază și importanța păstrării bonului fiscal, facturii sau chitanței. Documentele pot fi necesare ulterior dacă produsul prezintă probleme și cumpărătorul dorește să formuleze o reclamație.