Părinții încep goana după rechizite. Ofertele pentru școală aduc peste 2.000 de articole în magazine

Auchan România a lansat campania Back to School 2026, cu peste 2.000 de articole destinate pregătirilor pentru noul an școlar și oferte pentru mai multe categorii de produse. Campania se desfășoară până la 15 septembrie 2026 în magazinele retailerului, pe auchan.ro și în aplicația Auchan. O selecție de produse este disponibilă și în magazinele ATAC. Gama cuprinde rechizite, ghiozdane, penare, rucsacuri, articole marcă proprie, produse textile și alimente pentru pachetul de școală.

Ofertele pentru școală pregătite în campania Back to School 2026 acoperă produse pentru elevi de vârste diferite și sunt structurate pentru mai multe niveluri de buget ale familiilor. Sortimentul pornește de la rechizitele de bază și ajunge la ghiozdane, penare, rucsacuri și alte articole necesare odată cu începerea cursurilor.

Pentru a grupa produsele incluse în campanie, retailerul a realizat și un catalog tematic Back to School, disponibil atât în magazine, cât și în format online. Catalogul reunește o selecție de produse și promoții valabile în această perioadă.

Potrivit datelor comunicate de Auchan, printre categoriile cu cea mai mare cerere se află caietele, instrumentele de scris, ghiozdanele și penarele. Lista continuă cu produsele pentru desen și activități creative, precum și cu accesoriile destinate organizării materialelor școlare.

Oferta din acest an a fost extinsă cu noi colecții și produse sub licență, disponibile în special în categoriile ghiozdane, penare și rechizite. Printre modelele propuse pentru fete se regăsesc produse inspirate de Hello Kitty, Kuromi, Capybara și K-pop Demon Hunters.

Pentru băieți sunt disponibile articole asociate fotbalului, gamingului și unor francize cunoscute. Printre licențele incluse se numără Real Madrid, FC Barcelona, Minecraft și Star Wars – Mandalorian.

O altă schimbare adusă de ediția Back to School 2026 vizează extinderea categoriei de rucsacuri. Pentru prima dată, Auchan include în această campanie modele de la Air Jordan, Nike, Adidas, Vans, Converse, Under Armour, Puma și Head.

În același timp, gama destinată copiilor cuprinde produse inspirate de Sonic, Pokémon, Spider-Man, Bluey și Paw Patrol. Pentru fete sunt disponibile și colecții cu Stitch, Pusheen, Gabby’s Dollhouse și Minnie.

Familiile pot găsi în campania din acest an și o gamă extinsă de rechizite marcă proprie Auchan, care include ghiozdane, penare, instrumente de scris, accesorii și mape. Produsele sunt realizate în linii vizuale comune, astfel încât diferite articole să poată fi combinate în funcție de preferințele elevilor.

Oferta Back to School este completată de articole textile pentru copii și adolescenți, destinate revenirii la școală. Retailerul urmărește astfel să concentreze într-un singur loc mai multe dintre cumpărăturile necesare familiilor înaintea începerii noului an școlar.

Tot în această perioadă sunt disponibile și produse alimentare destinate micului dejun, pachetului pentru școală sau gustărilor din timpul zilei.

Campania include oferte dedicate membrilor programului de fidelitate MyCLUB Auchan. Pentru aplicarea beneficiilor aferente programului, cumpărătorii trebuie să scaneze cardul de fidelitate atunci când își achită cumpărăturile.

Pe lângă promoțiile comerciale, retailerul continuă în 2026 programul de colectare a hârtiei, ajuns la o nouă ediție după campaniile organizate în ultimii doi ani. Acțiunea a început în iunie și se desfășoară până la 6 septembrie 2026.

Mecanismul campaniei de reciclare permite clienților să predea hârtia în spațiile special amenajate în hipermarketurile și supermarketurile Auchan, precum și în magazinele ATAC. Pentru fiecare trei kilograme de hârtie predate, aceștia primesc un voucher care oferă o reducere de 20% la întreaga gamă de caiete inclusă în campania Back to School 2026.

Voucherul obținut prin reciclare poate fi utilizat în intervalul 4 septembrie – 31 octombrie 2026. Reducerea se aplică în limita unei valori de 300 de lei, conform condițiilor anunțate de retailer.

Auchan România marchează în 2026 două decenii de la deschiderea primului său hipermarket pe piața locală. Rețeaua companiei a ajuns la peste 500 de magazine și include 26 de hipermarketuri clasice, nouă hipermarketuri ATAC Hiper Discount, un ATAC Super Discount și nouă supermarketuri clasice.

Portofoliul mai cuprinde magazinul inteligent Auchan Go și aproape 400 de unități de ultra-proximitate MyAuchan, cele mai multe fiind amplasate în stații Petrom. Rețeaua este completată de peste 70 de magazine operate în franciză sub marca Simply by Auchan și de magazinul online auchan.ro. Compania furnizează, de asemenea, soluții pentru parteneri și clienți și operează Auchan Renewable Energy, societatea sa de furnizare a energiei.