Clienții nu vor mai primi bonuri. Schimbarea pregătită pentru cumpărătorii din supermarketuri

Bonurile fiscale tipărite ar putea deveni mai puțin obișnuite la cumpărăturile de zi cu zi din Germania. Guvernul federal pregătește modificări care îi vizează atât pe comercianți, cât și pe clienții care cumpără produse sau servicii de la supermarketuri, brutării ori restaurante. Schimbarea ar urma să afecteze o regulă devenită obișnuință în ultimii ani.

La 23 septembrie 2026, cabinetul federal german a aprobat modificările propuse pentru regulile privind bonurile fiscale. Potrivit planului, din 2028, un bon digital ar urma să fie suficient, iar comercianții nu ar mai fi obligați să ofere automat fiecărui client un bon tipărit.

Clienții care vor dori în continuare dovada cumpărăturilor pe hârtie ar putea să o solicite. Prin urmare, bonul fiscal nu ar urma să fie eliminat complet, ci emiterea sa tipărită ar deveni dependentă de solicitarea clientului.

Până la intrarea în vigoare a noilor prevederi, comercianții trebuie să respecte în continuare regulile actuale privind emiterea bonurilor fiscale, potrivit celor relatate de karlsruhe.

Obligația de emitere a bonurilor a fost introdusă în forma actuală, pentru firmele care utilizează sisteme electronice de casă, începând din 2020. În principiu, fiecare tranzacție trebuie să genereze un document fiscal care să fie pus la dispoziția clientului.

Regula a fost criticată în special în cazul cumpărăturilor de valoare redusă. Pentru o cafea, un covrig sau alte produse cumpărate rapid, bonul este tipărit chiar dacă mulți clienți nu îl păstrează și nici nu îl iau cu ei.

Guvernul federal consideră că trecerea la documente digitale poate diminua consumul de hârtie și efortul administrativ suportat de companii. Modificarea ar schimba astfel modul în care este pus la dispoziție bonul, fără ca tranzacția să înceteze să fie documentată.

Pentru cumpărători, schimbarea ar deveni vizibilă în momentul plății. În loc să primească automat o hârtie după fiecare achiziție, aceștia ar putea primi documentul în format digital sau ar putea solicita în continuare un bon tipărit.

Potrivit estimărilor prezentate în legătură cu modificarea regulilor, eliminarea obligației de a tipări automat bonurile ar putea reduce cheltuielile și volumul de muncă din economie cu aproximativ 106 milioane de euro pe an, scrie KA Insider.

Pentru comercianți, reducerea numărului de bonuri tipărite automat ar însemna diminuarea costurilor asociate tipăririi și gestionării acestora. Măsura este legată de obiectivul declarat al autorităților de a reduce sarcinile administrative considerate inutile pentru firme.

În același timp, schimbarea privind bonurile tipărite este însoțită de noi cerințe referitoare la sistemele de încasare. Potrivit planului prezentat de guvernul german, companiile cu o cifră de afaceri anuală de peste 100.000 de euro ar urma să fie obligate să utilizeze sisteme electronice de casă.

Noile prevederi urmăresc, astfel, reducerea birocrației pentru comercianți, în timp ce evidența tranzacțiilor și a încasărilor trebuie să rămână verificabilă. Renunțarea la tipărirea automată a bonului nu presupune eliminarea documentării fiscale a cumpărăturilor.