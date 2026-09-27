Cum îi va atrage Siegfried Mureșan pe românii din diaspora: Nu se vor întoarce acasă doar pentru prime, granturi sau alte stimulente

Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că stimulentele financiare nu sunt suficiente pentru a-i convinge pe românii din diaspora să revină în țară. Acesta afirmă că întoarcerea lor depinde în primul rând de condițiile pe care România le poate oferi, de la servicii medicale funcționale și locuri de muncă bine plătite până la o administrație eficientă.

Mureșan a prezentat și o serie de măsuri prevăzute în programul de guvernare pentru românii care vor să revină în țară, printre care un ghișeu unic digital, recunoașterea mai rapidă a diplomelor și sprijin financiar pentru investiții.

Premierul desemnat a transmis duminică, într-un mesaj publicat pe Facebook, că plecarea românilor în străinătate nu trebuie interpretată drept o lipsă de atașament față de țară.

În opinia sa, principala motivație a fost căutarea unor condiții mai bune de viață. Din acest motiv, stimulentele financiare oferite punctual nu ar fi suficiente pentru a determina revenirea lor.

„Românii au plecat în străinătate pentru o viață mai bună, nu pentru că nu și-ar iubi țara. De aceea, ei nu se vor întoarce acasă doar pentru prime, granturi sau alte stimulente. Se vor întoarce când vor găsi în România ceea ce au găsit în țările în care trăiesc: spitale care funcționează, locuri de muncă bine plătite și un stat eficient, care îi respectă. O țară în care poți reuși prin muncă”, a transmis Siegfried Mureșan.

Programul de guvernare include mai multe măsuri destinate românilor care vor să se întoarcă în România. Una dintre acestea este crearea unui ghișeu unic digital prin care să poată fi rezolvate formalitățile administrative necesare revenirii în țară.

Mureșan promite și accelerarea procedurilor pentru recunoașterea diplomelor și calificărilor obținute în străinătate. O altă măsură vizează sprijinirea persoanelor care își caută un loc de muncă după revenirea în România.

„În programul nostru de guvernare avem măsuri concrete pentru cei care vor să se întoarcă: un ghișeu unic digital pentru toate formalitățile de revenire; recunoașterea rapidă a diplomelor și calificărilor; sprijin pentru găsirea unui loc de muncă și pentru deschiderea unei afaceri; microcredite și granturi pentru cei care investesc în România; sprijin pentru copiii românilor din diaspora”, a precizat premierul desemnat.

O parte dintre măsurile prezentate vizează românii care vor să investească după revenirea în țară. Programul prevede microcredite și granturi pentru cei care doresc să dezvolte afaceri în România. Premierul desemnat menționează și măsuri de sprijin pentru copiii familiilor care se întorc din diaspora.

Siegfried Mureșan consideră însă că aceste programe nu pot rezolva singure problema revenirii românilor plecați în străinătate. În opinia sa, este necesară o reformă mai amplă a statului, astfel încât condițiile din România să reprezinte ele însele un motiv pentru întoarcerea în țară.