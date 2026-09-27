Un laureat al Premiului Nobel avertizează că omenirea ar putea să nu supraviețuiască încă 50 de ani. Care este cel mai mare pericol

Fizicianul american David Gross, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică, avertizează că omenirea s-ar putea confrunta cu un risc tot mai mare de autodistrugere în următoarele decenii. Savantul consideră că probabilitatea izbucnirii unui război nuclear a depășit nivelul din perioada Războiului Rece și estimează că șansele umanității de a supraviețui încă 50 de ani sunt foarte mici.

David Gross, recompensat cu Premiul Nobel pentru Fizică în 2004 pentru cercetările sale asupra interacțiunii puternice, a vorbit despre viitorul omenirii într-un interviu acordat Live Science în aprilie 2026, potrivit Science et Vie.

Fizicianul, care a primit ulterior și un Premiu Special pentru Descoperire, în valoare de trei milioane de dolari, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul unui conflict nuclear.

„Șansele ca omenirea să mai trăiască 50 de ani sunt foarte mici”, a avertizat acesta.

Estimarea sa pornește de la probabilitatea anuală a izbucnirii unui război nuclear. Potrivit fizicianului, în timpul Războiului Rece, specialiștii evaluau acest risc la aproximativ 1% pe an.

Gross consideră că, în prezent, probabilitatea s-ar apropia de 2% anual, ceea ce ar însemna o șansă din 50 în fiecare an. Pe baza acestei estimări, savantul apreciază că orizontul de siguranță pentru omenire ar putea fi de aproximativ 35 de ani.

Aceste cifre reprezintă evaluarea fizicianului, nu o predicție certă privind izbucnirea unui conflict sau dispariția umanității.

Întrebat cum crede că va evolua fizica teoretică în următorii 50 de ani, David Gross a explicat că preocupările sale s-au îndreptat în ultimii ani către o problemă mult mai urgentă.

„În prezent, îmi petrec o parte din timp încercând să le spun oamenilor … că șansele de a mai trăi 50 de ani sunt foarte mici”, a declarat fizicianul.

Gross a precizat că, atunci când se gândește la viitor, nu se mai concentrează exclusiv asupra progreselor științifice sau asupra marilor întrebări rămase fără răspuns în fizică.

„M-ați întrebat să mă gândesc la viitor și sunt obsedat în ultimii ani, gândindu-mă la asta, nu la viitorul ideilor și al înțelegerii naturii, ci la supraviețuirea umanității.”

Savantul se îndoiește că oamenii de știință vor mai avea suficient timp pentru a descifra ultimele mari mistere ale Universului, dacă omenirea nu reușește să controleze pericolele generate de propria tehnologie militară.

Avertismentul lui David Gross are la bază mai mulți factori care, în opinia sa, au făcut ca situația internațională să devină mai periculoasă.

Unul dintre aceștia este existența a nouă state care dețin arme nucleare. La acest risc se adaugă degradarea marilor tratate internaționale pentru controlul armamentului și accentuarea tensiunilor regionale.

Dezvoltarea rachetelor hipersonice reprezintă o altă sursă de îngrijorare. Viteza acestor arme poate reduce timpul de reacție al liderilor politici și militari în cazul unei alerte.

Într-o asemenea situație, autoritățile ar avea mai puțin timp la dispoziție pentru a verifica informațiile și pentru a stabili dacă există într-adevăr un atac, înainte de a lua o decizie privind un eventual răspuns militar.

David Gross atrage atenția și asupra utilizării tot mai extinse a sistemelor automate și a inteligenței artificiale în infrastructura militară.

În cazul în care algoritmii sunt implicați în gestionarea sistemelor de avertizare timpurie, o eroare de procesare sau interpretarea greșită a informațiilor ar putea avea consecințe grave.

Riscul descris de fizician este ca o alertă eronată să determine o ripostă nucleară înainte ca oamenii să aibă suficient timp pentru a verifica situația și a interveni.

Automatizarea sistemelor militare devine astfel un motiv suplimentar de îngrijorare, mai ales în condițiile în care noile tehnologii reduc timpul disponibil pentru luarea deciziilor.

Îngrijorările privind riscul unei catastrofe provocate de oameni sunt reflectate și de Ceasul Apocalipsei, un indicator simbolic stabilit anual de Buletinul Oamenilor de Știință Atomici.

Acesta indică în prezent 85 de secunde până la miezul nopții, nivel descris drept cel mai apropiat de catastrofă din istoria indicatorului.

Ceasul reflectă preocupările oamenilor de știință privind amenințările globale, însă nu reprezintă o măsurare statistică a timpului rămas până la un eventual dezastru.

David Gross nu susține că izbucnirea unui război nuclear este inevitabilă. Avertismentul său vizează creșterea riscurilor în actualul context geopolitic și necesitatea gestionării acestora prin diplomație și acorduri internaționale solide.