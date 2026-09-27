Volkswagen amână o investiție de 4,8 miliarde de euro în baterii. Piața mașinilor electrice a schimbat calculele

Volkswagen își încetinește planurile pentru producția de baterii în America de Nord, pe fondul evoluției slabe a pieței de mașini electrice. PowerCo, divizia de baterii a Volkswagen Group, a amânat cu doi ani începerea producției la noua sa fabrică din Ontario, Canada, un proiect pentru care grupul a bugetat o investiție de 4,8 miliarde de euro până în 2030.

Fabrica trebuia să înceapă producția în 2027, însă noul termen anunțat este 2029. Lucrările vor fi suspendate în această perioadă.

Lucrările la fabrica PowerCo din Ontario au început în urmă cu aproximativ un an, proiectul fiind prezentat atunci împreună cu autoritățile canadiene.

Planul inițial prevedea inaugurarea unității în 2027, după aproximativ doi ani de investiții și lucrări. PowerCo indică acum anul 2029 pentru începerea producției, ceea ce înseamnă o întârziere de doi ani.

Decizia vine în contextul schimbărilor importante de pe piața vehiculelor electrice din America de Nord și, în special, din Statele Unite.

Mari producători auto americani precum General Motors, Ford și Stellantis și-au suspendat sau anulat, la rândul lor, mai multe proiecte legate de vehiculele electrice.

În cazul Volkswagen, proiectul canadian nu este abandonat. Amânarea îi permite companiei să aștepte evoluția pieței înainte de a continua investiția, iar o altă întrebare este dacă fabrica își va păstra capacitatea planificată inițial.

Reprezentanții PowerCo au explicat decizia prin necesitatea de a găsi „ritmul corect” pentru dezvoltarea proiectului. Cei doi ani suplimentari ar urma să permită companiei și să adapteze viitoarea fabrică la noile tehnologii pentru baterii de generație următoare.

Situația pieței americane reprezintă însă un element important în această decizie. Eliminarea subvențiilor pentru achiziționarea vehiculelor electrice în Statele Unite a fost urmată de o scădere puternică a cererii pentru această categorie de automobile.

Schimbarea a determinat mai mulți producători să își revizuiască investițiile și planurile de electrificare, iar proiectul Volkswagen din Canada este acum împins mai departe în timp.

Volkswagen intenționează să folosească bateriile fabricate în Ontario pentru modelele electrice produse în Statele Unite, inclusiv pentru vehiculele mărcii Scout.

Lansarea Scout pe piață este programată abia pentru 2028. Cum fabrica PowerCo nu va începe producția înainte de 2029, primele vehicule Scout vor utiliza baterii cumpărate de la alți parteneri.

Unitatea din Ontario are o importanță specială în strategia Volkswagen deoarece va fi prima fabrică de celule pentru baterii construită de grup în afara Europei.

Planurile Volkswagen prevăd pentru fabrica din Canada o capacitate de până la 90 GWh pe an. La acest nivel, unitatea ar urma să fie una dintre cele mai mari fabrici de acest tip din lume și una dintre cele mai importante din rețeaua de producție de baterii a Volkswagen Group.

Capacitatea de 90 GWh ar fi suficientă pentru bateriile necesare producerii a aproximativ un milion de vehicule electrice.

Volkswagen Group a bugetat pentru dezvoltarea fabricii o investiție de 4,8 miliarde de euro până în 2030.

Proiectul ar urma să genereze aproximativ 3.000 de locuri de muncă directe, la care s-ar adăuga alte zeci de mii de locuri de muncă în rândul furnizorilor implicați în activitatea viitoarei uzine.