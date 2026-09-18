Volkswagen își reduce drastic estimarea privind profitul din 2026. Problemele Porsche apasă puternic asupra grupului german

Criza Volkswagen se adâncește după ce producătorul auto german a anunțat vineri costuri excepționale de 10 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 11,5 miliarde de dolari. Cea mai mare parte a acestor costuri este legată de problemele mărcii sportive Porsche, iar avertizarea privind profitul accentuează dificultățile cu care se confruntă al doilea mare producător auto din lume.

Situația apare într-un moment în care Volkswagen traversează deja cea mai amplă restructurare din istoria grupului. Compania europeană se confruntă cu efectele schimbărilor majore din mediul geopolitic și comercial care afectează Statele Unite și China, cele două piețe de care Volkswagen s-a bazat puternic.

O parte importantă a dificultăților grupului este legată de Porsche. Marca de automobile sport a fost puternic afectată de tarifele americane și de scăderea cererii pentru mărcile de lux străine în China.

Combinația dintre cele două evoluții a creat o situație dificilă pentru Porsche, care a înregistrat anul trecut o marjă de profit de doar 1,1%, conform Reuters.

Din cele 10 miliarde de euro reprezentând costuri excepționale anunțate de Volkswagen, aproximativ 6 miliarde de euro provin din noile ipoteze pe termen mediu privind Porsche. Acestea reflectă așteptări mai reduse în privința evoluției afacerii.

Volkswagen deține 75% din Porsche. Marca și-a redus deja rețeaua de dealeri din China, pe fondul diminuării cererii de pe această piață.

Avertizarea privind profitul și costurile suplimentare au fost anunțate la doar două săptămâni după ce Volkswagen a ajuns la un acord major de transformare cu acționarii.

Planul include încă 50.000 de reduceri de locuri de muncă, simplificarea structurii grupului și posibilitatea închiderii unor fabrici. Acordul face parte din cea mai amplă restructurare realizată vreodată de Volkswagen.

Compania este afectată în special de schimbările rapide de pe piețele din Statele Unite și China, după ce s-a bazat puternic pe ambele piețe.

În Statele Unite, Volkswagen este afectată de taxele aplicate importurilor. În China, compania se confruntă cu o scădere a poziției sale pe piață. Volkswagen a pierdut în 2024 poziția de cel mai mare producător auto din China.

Directorul financiar al Volkswagen, Arno Antlitz, a transmis într-un memorandum intern consultat de publicația menționată că grupul nu mai are timp de pierdut. El a indicat o contracție de 20% în China, cea mai mare piață auto din lume, precum și presiunea exercitată de producătorii asiatici care își extind prezența în Europa.

O altă problemă este creșterea vânzărilor de automobile electrice mai puțin profitabile. În ceea ce privește China, compania nu vede deocamdată semne de stabilizare și consideră că această tendință nu poate fi evitată.

Problemele de pe piața chineză și modificările rapide ale cererii pun presiune suplimentară asupra întregului grup Volkswagen.

Anunțul privind costurile și avertizarea asupra profitului au avut efect imediat asupra acțiunilor companiilor.

Acțiunile Volkswagen au încheiat ședința de tranzacționare de vineri cu o scădere de 5,6%. Acțiunile Porsche au coborât cu 3,3%.

Și Porsche SE, principalul acționar al Volkswagen, și-a redus perspectivele, iar acțiunile companiei au scăzut cu 4,9%.

Volkswagen se așteaptă acum ca marja de profit să fie de cel mult 1% în 2026. Anterior, compania estima o marjă cuprinsă între 4% și 5,5%. Estimarea actualizată este, de asemenea, mult sub așteptările medii ale analiștilor, care se situează la 4,1%. Grupul Volkswagen include, pe lângă marca Volkswagen, și branduri precum Audi, Skoda și Seat.

Compania a avertizat că mediul de piață ar putea continua să se deterioreze, în special în China. În același timp, Volkswagen observă o accelerare a schimbării cererii în favoarea automobilelor complet electrice, alimentate exclusiv de baterii. Aceste evoluții determină compania să își reducă așteptările privind rezultatele mărcilor Audi și Volkswagen Passenger Cars.