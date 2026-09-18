China, interesată de uzina Dacia? Informația care reaprinde discuțiile despre viitorul fabricii de la Mioveni

Companiile chineze din industria auto își extind prezența pe piața europeană, inclusiv pe fondul măsurilor care vizează importurile și al costurilor suplimentare aplicate anumitor produse. În acest context, au apărut informații potrivit cărora ar exista discuții privind o posibilă preluare a uzinei Dacia de la Mioveni.

Informația a fost lansată de jurnalistul Radu Tudor, care susține că ar exista discuții între reprezentanții unor companii chineze și Renault pentru preluarea uzinei de la Mioveni. Până în prezent, scenariul nu a fost confirmat oficial de Renault sau Dacia.

Posibila ofertă venită din China este legată, potrivit jurnalistului, de situația actuală a uzinei și de declarațiile făcute în ultima perioadă de reprezentanții companiei cu privire la costurile energiei.

Radu Tudor susține că declarațiile CEO-ului Dacia, Mihai Bordeanu, referitoare la prețul energiei ar putea avea legătură cu situația uzinei și cu o eventuală ofertă de preluare.

Ipoteza avansată de jurnalist apare pe fondul relației dezvoltate în ultimii ani între Renault și grupul chinez Geely, companie care deține, printre alte mărci, Volvo. Colaborarea dintre cele două grupuri a inclus proiecte comune în industria auto și în zona sistemelor de propulsie.

În 2022, Renault și Geely au creat Horse Powertrain, o structură specializată în dezvoltarea și producția de sisteme de propulsie termice și hibride. Activitatea de producție a motoarelor de la Mioveni are legătură cu această structură.

„Probabil că Dacia are ofertă de cumpărare din China pentru uzina de la Mioveni. Ieșirile CEO Mihai Bordeanu în media legate de prețul energiei sunt pretexte, chiar diversiuni. Peste tot în lume prețul la energie și combustibili e este foarte ridicat. Din California până la București. Dacă ar fi fost prevăzători, din profiturile frumoase făcute în Romania (bravo lor), cei de la Dacia și-ar fi negociat un preț bun la energie pe termen lung sau își creau propria unitate de producție a energiei.Păcat că cea mai performantă unitate industrială grea, ce contribuie serios la bugetul de stat, n-a găsit decât o manevră ieftină să ne ascundă adevărul. Dacă îți pleacă o mare firmă franceză și vine una chineză, viitorul nu are cum să sune bine pentru Romania”, a explicat jurnalistul Radu Tudor în postarea sa de pe social media.

Tot în 2022 au apărut informații potrivit cărora Geely ar putea prelua sau controla o parte dintre activitățile Dacia. La acel moment, reprezentanții Dacia au respins explicit scenariul privind vânzarea uzinei de la Mioveni către compania chineză.

Oficialii Dacia au calificat atunci informațiile drept „pure speculații” și au precizat că „Dacia nu este de vânzare”. Poziția exprimată la acel moment nu confirma existența unei tranzacții privind uzina de la Mioveni.

În prezent, discuțiile despre o posibilă implicare a Geely la Mioveni reapar, însă scenariul prezentat nu presupune obligatoriu vânzarea uzinei de către Renault. O eventuală colaborare ar putea avea și o altă formă, având în vedere parteneriatul existent între grupul francez și compania chineză.

Una dintre variantele vehiculate este ca Renault să permită producătorului chinez să utilizeze capacitățile de producție de la Mioveni. Această ipoteză este pusă în legătură și cu faptul că Renault nu are, în acest moment, planificat un model Dacia nou care să fie dezvoltat la Mioveni.

CEO-ul Dacia, Katrin Adt, a declarat că, în prezent, nu există niciun model nou pregătit pentru producția la Mioveni. Totodată, viitoarele modele electrice ale mărcii nu sunt planificate pentru asamblare la această uzină.

Situația este analizată pe fondul schimbărilor prin care trece fabrica de la Mioveni. Uzina se confruntă cu o reducere a producției și a numărului de angajați, evoluții care au alimentat întrebările referitoare la viitorul capacităților industriale existente.

În acest context, apar din nou scenarii privind modul în care ar putea fi utilizate capacitățile de producție de la Mioveni și posibilitatea unei colaborări mai extinse între Renault și companiile chineze din industria auto.

Până la acest moment, informația privind o eventuală ofertă chineză pentru cumpărarea uzinei de la Mioveni și discuțiile privind o posibilă preluare nu au fost confirmate oficial de companie.