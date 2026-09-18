Haos în programul zborurilor de pe aeroportul Charleroi: zeci de curse anulate, inclusiv pe rutele folosite de români

Zeci de zboruri continuă să fie anulate pe aeroportul Charleroi din Belgia, unul dintre aeroporturile utilizate frecvent de românii care călătoresc între Belgia și România. Perturbările sunt provocate de greva controlorilor de trafic aerian de la Skeyes, compania responsabilă de gestionarea traficului aerian din Belgia.

Potrivit agenției Belga, traficul aerian de pe aeroportul Charleroi este în continuare afectat de protest. Vineri dimineață au fost anulate nouă zboruri programate să plece de pe aeroport și alte nouă curse care urmau să aterizeze. Pentru după-amiază și seară sunt programate alte 24 de anulări.

Cu o zi înainte, joi, aproximativ 40 de zboruri fuseseră deja eliminate din program, potrivit dhnet.be. Situația afectează atât plecările, cât și sosirile, iar numărul curselor anulate poate varia în funcție de modul în care companiile aeriene își organizează programul.

Protestul este organizat de controlorii de trafic aerian de la Skeyes. Sindicatele solicită ca primele pentru munca de noapte să fie aduse la nivelul celor acordate controlorilor de trafic aerian de la Liège.

Conducerea Skeyes respinge solicitarea sindicatelor. Potrivit companiei, majorarea cerută ar reprezenta o creștere de 160%. Greva este programată oficial în intervalul 22:00-08:00. Cu toate acestea, efectele protestului se resimt și asupra curselor programate în timpul zilei, deoarece companiile aeriene își modifică programul operațional și anulează unele zboruri.

Sindicatele au anunțat că protestul este programat să aibă loc timp de 24 de nopți, până pe 10 octombrie. În acest context, programul curselor de pe aeroportul Charleroi poate fi afectat pe durata perioadei anunțate pentru grevă.

Aeroportul Charleroi se numără printre aeroporturile din Belgia care au numeroase curse către România. Mii de români care locuiesc în Belgia sau călătoresc între cele două țări folosesc frecvent aceste conexiuni aeriene.

Perturbările actuale apar după o perioadă dificilă pentru pasagerii care călătoresc prin Belgia. În ultimii ani, aeroportul Charleroi s-a confruntat cu mai multe greve ale personalului sau ale controlorilor de trafic aerian.

Unele dintre aceste proteste au dus la anulări importante de zboruri, afectând programul pasagerilor care aveau curse programate de la sau către aeroportul belgian. Actuala grevă a controlorilor de trafic aerian produce, la rândul său, modificări ale programului companiilor aeriene.

Pasagerii care au programate zboruri spre sau dinspre Charleroi sunt sfătuiți să verifice în prealabil statusul curselor pe site-urile companiilor aeriene. Verificarea este recomandată înainte de deplasarea la aeroport, în condițiile în care programul poate suferi modificări.

Numărul zborurilor anulate poate crește în funcție de evoluția protestului și de măsurile luate de companiile aeriene pentru organizarea curselor în perioada grevei.