CCR stabilește o limită pentru legile propuse de cetățeni. Salariile, primele și alte cheltuieli, vizate

Curtea Constituțională a României a stabilit o limită relevantă în privința proiectelor de lege inițiate de cetățeni. Deși Constituția le permite românilor să strângă semnături și să înainteze Parlamentului propuneri legislative, această procedură nu poate fi folosită pentru anumite măsuri cu efect semnificativ asupra bugetului public. CCR a extins astfel interpretarea noțiunii de „probleme fiscale” dincolo de sfera strictă a taxelor și impozitelor.

Articolul 74 din Constituție prevede că inițiativa legislativă poate aparține Guvernului, deputaților și senatorilor, dar și unui număr de cel puțin 100.000 de cetățeni cu drept de vot.

Există însă domenii în care cetățenii nu pot iniția direct un proiect de lege. Constituția exclude problemele fiscale, chestiunile cu caracter internațional, amnistia și grațierea.

Decizia CCR este importantă prin modul în care interpretează prima dintre aceste excepții. Noțiunea de „probleme fiscale” nu se rezumă, în viziunea Curții, numai la introducerea sau modificarea taxelor, impozitelor și contribuțiilor.

În această categorie pot intra și anumite măsuri care presupun cheltuieli importante din bugetul public.

Potrivit argumentației prezentate în decizie, o asemenea limitare are rolul de a proteja „echilibrul bugetar și stabilitatea macroeconomică a statului”.

Cazul analizat de judecătorii constituționali privea o inițiativă din domeniul educației, prin care se urmărea modificarea mai multor prevederi afectate anterior de măsuri fiscal-bugetare.

Printre propuneri se numărau o majorare salarială de 10% pentru anumite cadre didactice remunerate în regim de plată cu ora și acordarea unei prime de instalare echivalente cu trei salarii de bază pentru unele categorii de profesori.

Proiectul viza și modificări privind anumite burse, precum și acordarea altor drepturi financiare.

CCR a apreciat că unele dintre aceste prevederi ar determina o creștere substanțială a cheltuielilor bugetului educației chiar în anul în curs și că, prin urmare, intră în sfera politicii fiscal-bugetare.

Curtea nu a respins însă integral inițiativa. Proiectul a fost considerat conform condițiilor constituționale, cu excepția articolelor identificate ca având caracter fiscal. Hotărârea a fost adoptată în unanimitate.

Decizia nu elimină posibilitatea românilor de a iniția proiecte legislative. Ea delimitează domeniile în care instrumentul inițiativei cetățenești poate fi utilizat.

Diferența devine importantă în cazul măsurilor care presupun cheltuieli din fonduri publice. O majorare salarială acordată din buget nu produce efecte numai asupra beneficiarilor, ci presupune identificarea surselor de finanțare și poate determina modificarea altor cheltuieli, a veniturilor sau a deficitului.

Constituția acordă Parlamentului rolul de unică autoritate legiuitoare a țării, iar Guvernul și Legislativul au atribuții centrale în construirea și gestionarea politicii bugetare.

Efectele interpretării CCR pot depăși cazul concret din educație. Numeroase politici publice implică, într-o formă sau alta, cheltuieli din buget.

Salariile, bursele, ajutoarele și alte beneficii sociale pot presupune alocarea unor sume suplimentare. Prin interpretarea dată noțiunii de „probleme fiscale”, unele astfel de propuneri pot ajunge în afara domeniului în care cetățenii au dreptul să inițieze direct o lege.

Miza este, astfel, delimitarea dintre o inițiativă cu simple consecințe financiare și una care intră efectiv în domeniul fiscal-bugetar vizat de interdicția constituțională.

Limitarea inițiativei cetățenești nu înseamnă că o măsură de acest tip nu poate ajunge în Parlament.

Deputații și senatorii au propriul drept de inițiativă legislativă și pot depune proiecte inclusiv în domenii în care cetățenii nu pot declanșa direct procedura prevăzută de articolul 74.

Astfel, cetățenii pot solicita parlamentarilor să preia o anumită măsură și să o transforme într-un proiect legislativ. De asemenea, rămâne disponibil dreptul de petiționare către autoritățile publice, garantat de Constituție.

Diferența este una juridică importantă: în această situație, cetățenii nu mai figurează drept inițiatori ai proiectului, ci au nevoie de un parlamentar care să preia propunerea.

Hotărârea nu îi împiedică pe cetățeni să solicite majorări salariale, burse sau alte măsuri finanțate din bani publici și nici nu împiedică Parlamentul să legifereze în asemenea domenii.

Ea stabilește însă că mecanismul inițiativei legislative cetățenești nu poate fi utilizat pentru prevederi care intră, potrivit interpretării Curții, în categoria problemelor fiscale.

Consecința este importantă pentru viitoarele inițiative pornite prin strângerea de semnături: atunci când proiectele presupun un impact bugetar semnificativ, unele prevederi pot fi considerate în afara domeniului în care Constituția permite inițiativa legislativă directă a cetățenilor.