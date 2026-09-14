Cumul pensie și salariu. Cine poate primi integral ambele venituri și cine riscă să piardă 85% din pensie

Cumulul pensiei cu salariul rămâne posibil și în 2026, însă regulile ar putea fi modificate pentru anumite categorii de pensionari care aleg să lucreze în sectorul public. Schimbările sunt prevăzute într-un proiect de lege inițiat de Guvern, care a fost adoptat tacit de Senat.

Proiectul vizează beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care continuă să ocupe funcții plătite din fonduri publice. Pentru aceste persoane este propusă o diminuare importantă a pensiei pe perioada în care rămân angajate la stat.

Potrivit prevederilor proiectului, pensionarii vizați ar urma să primească doar 15% din cuantumul pensiei, în timp ce salariul aferent funcției ocupate ar fi plătit integral. Regula ar urma să se aplice atât timp cât persoana continuă să ocupe o funcție remunerată din fonduri publice.

Proiectul de lege trebuie să fie dezbătut și votat de Camera Deputaților, care are rol de for decizional. Ulterior, în cazul adoptării, actul normativ ar trebui promulgat și publicat în Monitorul Oficial, transmite Digi24.

Până la parcurgerea acestor etape legislative, regulile actuale privind cumulul pensiei cu veniturile salariale rămân aplicabile. Proiectul nu prevede o interdicție generală pentru pensionarii care doresc să obțină venituri din muncă.

Astfel, persoanele care se pensionează și aleg să lucreze în sectorul privat pot încasa în continuare atât pensia, cât și salariul aferent activității desfășurate. Restricția propusă vizează o categorie distinctă, respectiv pensionarii care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare de stat și continuă să lucreze în sectorul public.

Pensionarii care își desfășoară activitatea în mediul privat nu ar fi afectați de diminuarea pensiei prevăzută în proiect. În cazul acestora, propunerea legislativă nu stabilește reducerea pensiei cu 85% pentru simplul fapt că obțin venituri salariale.

Limitarea propusă este de 85% din pensie, astfel încât persoana vizată ar urma să primească 15% din cuantumul acesteia. În același timp, salariul corespunzător funcției ocupate în sectorul public ar fi încasat integral.

Regula este legată de continuarea activității în sectorul public și de situația în care aceeași persoană beneficiază de o pensie finanțată potrivit regulilor specifice sistemului respectiv și, simultan, de un salariu plătit din fonduri publice.

Prin urmare, proiectul nu stabilește aceeași regulă pentru toate persoanele care cumulează pensia cu salariul. Diferența este dată de categoria de pensie și de locul în care pensionarul continuă să lucreze.

Dacă un pensionar vizat de prevederile proiectului părăsește sectorul public și se angajează la o companie privată, diminuarea de 85% propusă nu s-ar mai aplica din acest motiv. În această situație, persoana ar putea încasa pensia și salariul obținut din activitatea desfășurată în mediul privat.

Proiectul de lege prevede și modificări referitoare la funcționarii publici care ajung la vârsta standard de pensionare, dar doresc să continue să lucreze. Aceștia ar putea solicita menținerea în funcție înainte de îndeplinirea condițiilor pentru pensionare.

Cererea ar urma să fie transmisă cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care sunt îndeplinite condițiile de pensionare. Continuarea activității nu ar fi automată, ci ar necesita aprobarea conducătorului instituției.

Menținerea în funcție ar putea fi aprobată pentru perioade de câte un an. Potrivit proiectului, această posibilitate ar putea fi utilizată până la împlinirea vârstei de 70 de ani.

Prin urmare, funcționarii publici care ating vârsta standard de pensionare nu ar avea automat dreptul de a rămâne în funcție până la 70 de ani. Continuarea activității ar depinde de solicitarea persoanei și de aprobarea conducătorului instituției.

Proiectul prevede și o limită de maximum șase ani pentru suspendarea raporturilor de serviciu în cazul funcționarilor publici care desfășoară activități la instituții ale Uniunii Europene sau la organizații internaționale.

Sunt stabilite, de asemenea, reguli pentru angajații afectați de reorganizarea instituțiilor publice. Funcționarii aflați în perioada de preaviz ar urma să fie informați despre posturile publice vacante pentru care îndeplinesc condițiile necesare.

În situația în care mai multe persoane îndeplinesc criteriile pentru ocuparea aceleiași funcții, instituția ar putea organiza un examen de selecție. Procedura ar permite stabilirea persoanei care poate ocupa postul disponibil.

Pe durata desfășurării procedurii de selecție, perioada de preaviz ar urma să fie suspendată. Modificările sunt incluse în același proiect de lege care propune și noile reguli privind cumulul pensiei cu salariul pentru anumite categorii de pensionari.