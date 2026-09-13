Apartament nou, probleme vechi. Ce cheltuieli apar după mutare și cine trebuie să le plătească

Într-un bloc nou, regulile privind întreținerea ar trebui stabilite încă din primele luni de la mutare. Pentru noii proprietari, întrebările apar rapid, de la plata curățeniei și a consumurilor comune până la fondul de reparații și contractele pentru servicii și mentenanță. Modul în care sunt organizate aceste aspecte poate influența lunar relația dintre locatari și asociația de proprietari.

Primele perioade după mutarea într-un ansamblu rezidențial sunt cele în care apar cele mai multe neclarități. Proprietarii vor să știe cine achită serviciile comune, după ce criterii sunt calculate anumite costuri și cine stabilește contractele necesare funcționării imobilului. Atunci când regulile nu sunt explicate de la început, diferențele de interpretare pot ajunge să genereze dispute și restanțe.

În 2026, numeroase ansambluri rezidențiale noi continuă să fie livrate în marile orașe, iar cumpărătorii constată că prețul locuinței nu reprezintă singurul cost care trebuie luat în calcul.

Valoarea cheltuielilor lunare de administrare diferă în funcție de dotările imobilului, suprafața spațiilor comune și modul în care este organizată asociația. O locuință nouă nu presupune automat și costuri reduse sau o administrare fără complicații.

Primul aspect care trebuie stabilit într-un bloc nou este lista cheltuielilor comune și modul în care acestea sunt repartizate. Pot fi incluse energia electrică folosită pentru spațiile comune, consumul aferent liftului, iluminatul exterior, pompele de apă, interfonul, sistemele de supraveghere video, curățenia și serviciile de mentenanță pentru instalațiile și echipamentele tehnice.

În funcție de caracteristicile ansamblului, lista poate cuprinde și cheltuieli pentru barierele de acces, spațiile verzi, drenaje, rezervoare de apă sau instalațiile și sistemele destinate prevenirii și intervenției în caz de incendiu. Numărul și tipul acestor servicii depind de dotările existente în fiecare proiect rezidențial.

„Problema nu este că aceste costuri există, ci că mulți proprietari le descoperă abia după mutare, când nu mai pot influența modul în care au fost gândite”, spune un administrator cu experiență pentru viata-la-bloc.ro. Potrivit acestuia, viitorii proprietari ar trebui să solicite înainte de mutare lista serviciilor comune și criteriile după care urmează să fie repartizate costurile.

În practică, două apartamente care par similare pot ajunge să aibă valori diferite pe lista de plată. Diferențele pot fi determinate de suprafața utilă, cota indiviză, numărul de persoane declarate pentru anumite consumuri sau modul diferit de repartizare a cheltuielilor. Unele costuri pot fi împărțite egal între apartamente, în timp ce altele sunt calculate proporțional.

Pentru întreținerea unui bloc nou, un sistem clar de repartizare trebuie să permită proprietarilor să înțeleagă de unde provine fiecare sumă. În practică, regulile trebuie aprobate de asociație și comunicate tuturor locatarilor, astfel încât aceleași criterii să fie aplicate tuturor proprietarilor aflați în situații similare.

Unul dintre primele lucruri care trebuie lămurite este baza de calcul. În multe imobile noi, anumite cheltuieli administrative sunt repartizate în funcție de cota indiviză, în timp ce alte servicii pot fi împărțite pe apartament. Curățenia spațiilor comune și consumul de energie aferent liftului sunt exemple de cheltuieli pentru care modul de calcul trebuie explicat clar locatarilor.

Consumurile comune reprezintă un alt punct important. Blocurile noi dispun, de regulă, de sisteme separate de contorizare pentru apă rece, apă caldă, căldură și energie electrică, însă nu toate diferențele de consum pot fi individualizate. Atunci când apar discrepanțe între indicii înregistrați și cantitățile facturate de furnizori, asociația trebuie să explice cum sunt calculate și regularizate acestea.

Fondul de reparații este, la rândul său, un subiect care trebuie discutat de la început. Faptul că imobilul este recent construit nu înseamnă că nu pot apărea intervenții tehnice. În primele luni pot fi necesare reglaje sau lucrări la uși, ascensoare, instalații, senzori, prize comune ori sisteme de acces, iar existența unui fond stabilit din timp permite asociației să gestioneze astfel de situații.

Proprietarii ar trebui să aibă acces la documentele relevante înainte de mutare sau imediat după constituirea asociației. Printre acestea se numără regulamentul de ordine interioară, modul de calcul al cotelor-părți, contractele pentru curățenie și mentenanță, statutul asociației, lista furnizorilor și informațiile referitoare la garanțiile acordate de dezvoltator pentru echipamentele comune.

Un aspect important este delimitarea dintre garanția aferentă construcției și responsabilitatea asociației pentru exploatarea echipamentelor. O defecțiune a unui ascensor provocată de o problemă de montaj trebuie analizată diferit de o intervenție obișnuită de întreținere. Dacă problema este asociată lipsei reviziilor, trebuie identificat responsabilul și verificat momentul în care au fost efectuate lucrările necesare.

Parcările și spațiile exterioare comune pot genera, de asemenea, discuții între proprietari. Atunci când aceste suprafețe fac parte din proprietatea comună, costurile pentru iluminat, curățenie sau reparații pot reveni tuturor proprietarilor. În situația în care anumite spații sunt separate contractual ori accesul este limitat, trebuie stabilit precis cine suportă cheltuielile aferente.

Un material dedicat vieții urbane publicat de Viața la Oraș arăta că o parte dintre cumpărători aleg imobilele noi pentru predictibilitatea pe care o asociază cu un proiect recent construit. Această predictibilitate depinde însă și de modul în care sunt administrate costurile comune. Regulile stabilite de la început pot avea efecte asupra modului în care sunt achitate cheltuielile și asupra relațiilor dintre proprietari.

Valoarea întreținerii poate varia considerabil între ansamblurile rezidențiale noi. Printre factorii care contează se află orașul, suprafața apartamentului, numărul de spații și echipamente comune, dar și nivelul serviciilor oferite de ansamblu.

Pentru un apartament obișnuit cu două camere dintr-un proiect standard, cheltuielile lunare pot începe de la câteva sute de lei și pot crește în proiectele care au pază, mai multe lifturi, suprafețe mari de spații verzi sau alte facilități. În ansamblurile premium, costurile totale pot ajunge peste nivelul întâlnit în mod obișnuit într-un bloc vechi.

Numărul de scări și de apartamente, existența unei recepții permanente, consumul de energie pentru iluminatul exterior, frecvența serviciilor de curățenie și costurile pentru mentenanța echipamentelor tehnice sunt câteva dintre elementele care influențează factura lunară. Un imobil cu mai multe locuințe și puține facilități poate avea un cost per apartament mai redus decât unul de dimensiuni mai mici, dar cu numeroase sisteme tehnice.

Și perioada din an poate schimba nivelul cheltuielilor. În sezonul rece, încălzirea și eventualele pierderi de pe rețea pot majora suma de plată. Datele colectate de administratori în 2026 indică faptul că, în ansamblurile cu peste 60 de apartamente, cheltuielile fixe tind să se stabilizeze după primele 6-8 luni, atunci când există reguli clare de la început. În proiectele fără proceduri bine definite, ajustările succesive pot duce la creșteri de 10-15% față de estimările inițiale, mai ales când apar intervenții tehnice neprevăzute.

„În 2026, problema principală nu mai este lipsa de date, ci lipsa de comunicare între dezvoltator, administrator și proprietari”, afirmă un analist imobiliar specializat în administrarea ansamblurilor noi. Potrivit acestuia, imobilele în care cheltuielile, devizele și contractele sunt prezentate periodic oferă proprietarilor posibilitatea de a urmări mai ușor justificarea sumelor de plată.

O primă măsură importantă este organizarea cât mai rapidă a unei adunări generale după constituirea asociației. Proprietarii pot stabili atunci regulile de repartizare, bugetul estimativ, persoana sau compania care se ocupă de administrare și calendarul verificărilor și reviziilor tehnice.

Raportările lunare ar trebui să fie suficient de clare pentru ca fiecare proprietar să poată verifica modul în care au fost calculate sumele. O listă care prezintă doar valoarea totală nu oferă aceeași transparență într-un bloc nou, unde proprietarii trebuie să poată identifica serviciile și cheltuielile care au dus la suma finală. Explicarea acestor costuri poate contribui și la prevenirea restanțelor.

Un sistem clar pentru sesizarea problemelor tehnice este un alt element care trebuie stabilit de la început. Pentru defecțiuni la lift, iluminat, accesul în parcare sau alte instalații comune, locatarii trebuie să știe cui transmit problema și în ce interval ar trebui să primească un răspuns.

În lipsa unei proceduri, chiar și o defecțiune de dimensiuni reduse poate ajunge să genereze discuții între vecini. Stabilirea responsabilităților permite transmiterea sesizărilor către persoana sau compania care trebuie să intervină.

Contractele pentru servicii trebuie, de asemenea, verificate periodic. Într-un bloc nou, primele acorduri cu furnizorii pot fi încheiate într-o perioadă în care prioritare sunt punerea în funcțiune și organizarea administrării. Ulterior, asociația poate observa dacă anumite servicii pot fi renegociate sau reunite într-un mod mai eficient.

O reducere de 5-7% a costurilor fixe poate părea limitată atunci când este raportată la un singur apartament. La nivelul unui imobil cu zeci de locuințe, aceeași diferență poate avea însă un impact mai mare asupra cheltuielilor cumulate pe parcursul unui an.