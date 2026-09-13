Miliardarii criptomonedelor și partidul lui Nigel Farage. Ce s-a întâmplat în doar 24 de ore

Partidul britanic Reform UK a primit, în decurs de doar 24 de ore, două donații record care însumează aproape 100 de milioane de dolari. Contribuțiile au fost făcute de doi miliardari britanici din domeniul criptomonedelor și au ridicat la 97 de milioane de dolari suma totală promisă formațiunii începând de vineri.

Christopher Harborne a anunțat sâmbătă o donație de 48,7 milioane de dolari, echivalentul a 36 de milioane de lire sterline, către Reform UK, formațiune condusă de Nigel Farage și descrisă în sursa citată drept partid de extremă dreapta. Suma este similară cu cea promisă cu o zi înainte de miliardarul Ben Delo.

Într-un articol publicat sâmbătă de ziarul britanic Daily Telegraph, Harborne a descris contribuția drept un „cadou filantropic” pentru țară și a spus că s-a simțit „inspirat” să egaleze donația făcută de Delo cu 24 de ore mai devreme. Donația lui Harborne a dus valoarea celor două contribuții la 97 de milioane de dolari.

Partidul Reform UK a primit astfel două dintre cele mai mari contribuții menționate în legătură cu formațiunea într-un interval foarte scurt. Donațiile au atras atenția și prin legătura donatorilor cu industria criptomonedelor, dar și prin momentul în care au fost anunțate, potrivit celor relatate de aljazeera.com.

Harborne, în vârstă de 63 de ani, este un investitor în criptomonede stabilit în Thailanda. Ben Delo, în vârstă de 42 de ani, este cofondator al platformei de tranzacționare a criptomonedelor BitMEX.

Cele două donații însumează 97 de milioane de dolari și au fost salutate de Nigel Farage într-un mesaj publicat pe platforma X. Liderul Reform UK a asociat contribuțiile celor doi miliardari cu obiectivul declarat al partidului de a schimba modul în care este guvernată Marea Britanie.

„Știți ce vor Ben Delo și Christopher Harborne? Nimic. Doar un guvern care să repare Marea Britanie. Iar asta va oferi Reform UK”, a scris Nigel Farage pe social media.

Contribuțiile financiare au fost anunțate în aceeași perioadă în care finanțele Reform UK fac obiectul unor controverse și verificări. La începutul săptămânii, Poliția Metropolitană din Londra a confirmat lansarea unei anchete penale pentru a stabili dacă partidul a acceptat donații ilegale din străinătate.

Investigația poliției vizează modul în care Reform UK a primit anumite contribuții financiare și dacă acestea au respectat regulile privind donațiile politice. Confirmarea anchetei a venit cu doar câteva zile înainte de anunțarea celor două contribuții de câte zeci de milioane de dolari.

În acest context, donația lui Harborne a fost prezentată de acesta drept un gest cu caracter filantropic. Omul de afaceri a spus că a fost determinat să egaleze suma oferită de Delo, după ce acesta din urmă anunțase contribuția cu 24 de ore înainte.

Reform UK este succesorul Brexit Party, formațiune fondată de Nigel Farage și redenumită în 2021. Farage, care a avut un rol important în mișcarea politică pentru Brexit, s-a prezentat mult timp drept o figură anti-sistem.

Partidul a cunoscut o creștere a popularității pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de principalele formațiuni politice britanice. Problemele legate de imigrație și scăderea nivelului de trai din ultimii ani au contribuit la apariția unei cereri mai mari pentru alternative politice.

Partidul Laburist și Partidul Conservator au dominat în mod tradițional scena politică britanică. În ultimii ani, însă, Reform UK a reușit să atragă o parte dintre alegătorii nemulțumiți de cele două formațiuni.

Potrivit datelor menționate în material, Reform UK se află în prezent pe locul al doilea în sondajele din Marea Britanie, cu aproximativ 23,6% din intențiile de vot. Formațiunea condusă de Nigel Farage este depășită de Partidul Laburist, creditat cu aproximativ 25,3%.

Reform UK a înregistrat anterior perioade în care s-a aflat pe primul loc în unele sondaje. Formațiunea a beneficiat atunci de nemulțumirile legate în special de imigrație și de pozițiile exprimate pe această temă.

În prezent, partidul se află într-o ușoară pierdere de teren față de perioadele în care conducea clasamentele sondajelor. Cele două donații recente, în valoare totală de 97 de milioane de dolari, au fost făcute de miliardarii din industria criptomonedelor Christopher Harborne și Ben Delo.