UE pregătește noi taxe pentru finanțarea viitorului buget. Statele membre caută un compromis

Uniunea Europeană se pregătește pentru o schimbare importantă în modul în care își finanțează viitorul buget. Statele membre negociază introducerea unor noi taxe europene, însă nu toate propunerile au aceeași susținere. De la carbon și deșeuri electronice până la tutun, jocuri de noroc și servicii digitale, compromisurile se anunță dificile.

Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene le solicită statelor membre să stabilească un nivel realist al veniturilor care ar putea fi obținute prin introducerea unor noi taxe la nivel european. Discuțiile au loc în contextul pregătirii unei noi propuneri de compromis privind finanțarea următorului buget pe termen lung al UE.

Problema introducerii unor noi taxe europene, cunoscute drept „resurse proprii”, a fost discutată marți în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor statelor membre. Președinția irlandeză încearcă astfel să evalueze pozițiile guvernelor și să pregătească un nou pachet de compromis pentru finanțarea următorului cadru financiar multianual (CFM).

Statele membre au fost invitate să indice care ar fi, în opinia lor, un nivel realist și acceptabil al veniturilor ce ar putea fi generate prin noile resurse proprii și să precizeze ce modificări consideră necesare în sistemul propus.

Potrivit unei note distribuite înaintea reuniunii, „marea majoritate a statelor membre sunt dispuse să se angajeze în elaborarea unui pachet de noi resurse proprii și ajustări ale sistemului existent”. Documentul subliniază însă că, pentru ca pachetul final să fie unul consistent, toate țările vor trebui să accepte anumite compromisuri.

Discuțiile sunt importante deoarece noile resurse proprii reprezintă una dintre componentele esențiale ale finanțării următorului buget multianual al Uniunii Europene. La reuniunea ministerială informală de săptămâna trecută, mai mulți oficiali europeni de rang înalt au reafirmat necesitatea introducerii acestora, în ciuda scepticismului manifestat de unele dintre statele membre.

Președinția irlandeză a Consiliului UE a organizat întâlniri bilaterale cu toate statele membre, atât la nivel de ambasadori, cât și la nivel ministerial, în timp ce președintele Consiliului European, António Costa, vizitează capitalele europene pentru runda anuală de consultări.

Guvernul irlandez susține că, dintre propunerile inițiale ale Comisiei Europene privind noile resurse proprii, Mecanismul de ajustare la frontieră a emisiilor de carbon (CBAM) beneficiază de cel mai mare grad de consens. Potrivit Dublinului, multe state membre sunt deschise inclusiv unei majorări suplimentare a ratei de solicitare.

CBAM introduce un cost al carbonului pentru anumite produse importate, precum oțelul și cimentul, astfel încât producătorii din afara UE să suporte un cost al emisiilor comparabil cu cel plătit de producătorii europeni.

Și taxa pe deșeurile electronice beneficiază de o susținere largă din partea statelor membre. Potrivit documentului pregătit înaintea discuțiilor de marți, principalele obiecții sunt de natură tehnică și vizează caracterul statistic al taxei și problemele metodologice.

În schimb, majoritatea statelor membre se declară critice față de Resursa Corporativă pentru Europa, prin care companiile mari, cu o cifră de afaceri ce depășește un anumit prag, ar urma să plătească anual o sumă forfetară. Măsura este considerată de numeroase guverne ca fiind dificil de conciliat cu actuala agendă a UE, orientată spre sprijinirea mediului de afaceri.

Președinția irlandeză notează, de asemenea, că există numeroase critici față de Resursa Proprie privind Accizele pentru Tutun. Mai multe state membre se tem că o majorare a taxării ar putea stimula piața neagră și ar putea duce la comercializarea unor produse din tutun de o calitate mai slabă.

În privința sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, poziția președinției irlandeze este mai optimistă. Majoritatea statelor membre sunt deschise acestei variante de finanțare, deși unele guverne continuă să se opună.

Propunerile avansate de Parlamentul European întâmpină însă mai multe dificultăți. Majoritatea guvernelor naționale fie s-au opus acestora, fie și-au exprimat îndoiala că ar putea fi puse în aplicare până în 2028. Comisia Europeană estimează că taxele aplicate jocurilor de noroc online, serviciilor digitale și criptomonedelor ar putea aduce venituri de până la 11 miliarde de euro pe an.

Impozitul pe serviciile digitale este susținut de un grup restrâns de state, care consideră că această variantă merită analizată. Mai multe guverne au ridicat însă „preocupări geopolitice”, în special în legătură cu posibilitatea unor represalii comerciale din partea Statelor Unite.

Unele capitale europene au venit și cu propriile propuneri pentru noi surse de venituri la nivelul UE. Printre ideile prezentate se numără o taxă pe zahăr, introducerea unor licențe 5G și o taxă pe tranzacțiile financiare.

Potrivit documentului elaborat de președinția irlandeză, multe state membre își condiționează disponibilitatea de a accepta anumite resurse proprii de acordul general asupra viitorului cadru financiar multianual. Unele guverne consideră că un compromis ar putea fi găsit atât în ceea ce privește cheltuielile, cât și sursele de venituri.

Președinția irlandeză a identificat, totodată, un sprijin larg pentru reducerea cotei din resursele proprii tradiționale pe care statele membre o păstrează pentru acoperirea costurilor de colectare. Propunerea vizează diminuarea acesteia de la 25% la 10%, în condițiile în care doar un număr redus de țări s-au opus.

În ceea ce privește datoria comună, guvernul irlandez susține că există o anumită deschidere pentru modificarea calendarului de rambursare aferent instrumentului Next Generation EU. Uniunea Europeană ar urma să înceapă rambursarea împrumuturilor contractate pentru programul de redresare post-pandemie începând din 2028.

Totuși, alte state membre s-au declarat critice față de această posibilitate sau chiar s-au opus ferm. În același timp, există un anumit sprijin pentru contractarea unor noi împrumuturi, însă acestea ar urma să fie legate de instrumente și obiective specifice.

Problema noilor resurse proprii va reveni în atenția miniștrilor la următoarea reuniune a Consiliului Afaceri Generale, programată pentru 22 septembrie, și la summitul Consiliului European din 15 și 16 octombrie. Președinția irlandeză este așteptată să prezinte un nou text de compromis până la începutul lunii octombrie.