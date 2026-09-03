Taxele pe colete au adus aproape 321 de milioane de lei la buget. Încasările au scăzut cu peste 30% în trei luni

România a încasat aproape 321 de milioane de lei din taxa aplicată coletelor extracomunitare în prima jumătate a anului, potrivit datelor furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Sumele colectate au atins nivelul maxim în martie, după care au scăzut constant până în iunie. Taxa națională de 25 de lei vizează coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro. Din iulie, acesteia i s-a adăugat o taxă stabilită la nivelul Uniunii Europene.

Taxele pe coletele extracomunitare trebuie colectate, începând din acest an, de furnizorii de servicii poștale și de curierat, care au obligația să vireze sumele la bugetul de stat. În primele șase luni din 2026, cumpărătorii din România au achitat taxa națională de 25 de lei pentru fiecare colet eligibil.

Măsura se aplică expedierilor din afara Uniunii Europene a căror valoare este mai mică de 150 de euro și pentru care TVA trebuie plătită în România. Taxa este datorată indiferent de statul membru prin care produsele intră pe teritoriul Uniunii Europene.

Reglementarea vizează în special comenzile trimise de marile platforme chineze de comerț electronic, printre care Temu și Shein.

Datele comunicate de ANAF la solicitarea G4Media arată că veniturile aduse bugetului de această taxă au crescut în primele trei luni ale anului. Evoluția s-a inversat însă începând din aprilie, iar sumele colectate au continuat să se reducă până la finalul lunii iunie.

Nivelul maxim a fost înregistrat în martie 2026, când încasările au depășit 62,6 milioane de lei. În iunie, suma colectată a coborât la aproximativ 43,5 milioane de lei, cu aproape 19,2 milioane de lei mai puțin decât la vârful din martie. Diferența reprezintă o scădere de aproximativ 30,6%.

În ianuarie au fost declarate și colectate 48.920.225 de lei, iar în februarie valoarea a ajuns la 55.221.100 de lei. Pentru martie, ANAF a raportat atât sume declarate, cât și încasări de 62.668.475 de lei.

În aprilie au fost declarate 59.894.200 de lei și colectate 59.819.450 de lei. Datele aferente lunii mai indică 50.579.625 de lei declarați și 50.644.025 de lei încasați. În iunie, firmele au declarat 43.493.070 de lei, în timp ce suma ajunsă efectiv la buget a fost de 43.507.984 lei.

La nivelul Uniunii Europene, de la 1 iulie se aplică o nouă taxă pentru coletele extracomunitare cu o valoare mai mică de 150 de euro. Aceasta este de trei euro pentru fiecare categorie tarifară de produse inclusă într-un colet și se adaugă taxei naționale de 25 de lei.

Noua obligație financiară este colectată tot de furnizorii de servicii poștale și de curierat. Valoarea finală depinde astfel de numărul categoriilor tarifare diferite în care sunt încadrate produsele din aceeași expediere.

Statisticile Comisiei Europene indică o dublare anuală, începând din 2022, a numărului coletelor mici care au intrat în Uniunea Europeană. În 2024 au fost importate aproximativ 4,6 miliarde de trimiteri cu valoare redusă, iar 91% dintre acestea au provenit din China.

După introducerea taxei europene, importurile de colete mici, în special cele expediate din China, au scăzut cu până la 40%. Informația a fost prezentată de ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, care a invocat datele administrației vamale din Franța.

Reprezentanții industriei textile și de îmbrăcăminte cer măsuri suplimentare pentru coletele cu valoare redusă trimise direct consumatorilor europeni din afara blocului comunitar. Solicitarea a fost formulată la 1 septembrie de EURATEX, alături de Uniunea Franceză a Industriilor Modei și Îmbrăcămintei și Uniunea Industriilor Textile din Franța.

Cele trei organizații propun introducerea unei taxe suplimentare de manipulare, în valoare de aproximativ 10 euro pentru fiecare colet mic expediat din afara Uniunii Europene.

Poșta Română și Temu au semnat miercuri un parteneriat prin care comercianții români prezenți pe platforma de comerț electronic vor putea utiliza rețeaua operatorului poștal național pentru livrarea comenzilor.

Acordul a fost încheiat la câteva luni după ce platforma Temu a primit o amendă de 200 de milioane de euro din partea Comisiei Europene pentru încălcarea normelor privind serviciile digitale.