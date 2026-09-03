Ministerul Finanțelor alocă 759 de milioane de lei pentru investiții. Cine poate solicita finanțare din octombrie

Ministerul Finanțelor deschide în octombrie o sesiune de finanțare pentru investițiile destinate industriei prelucrătoare din România. Companiile vor avea la dispoziție 759 de milioane de lei, iar bugetul poate fi suplimentat dacă solicitările eligibile depășesc suma alocată. Programul urmărește dezvoltarea producției interne și realizarea unor produse pentru care România înregistrează un deficit comercial. Investițiile trebuie să aibă o valoare de minimum 10 milioane de euro.

Ministerul Finanțelor va primi din 15 octombrie cererile companiilor care intenționează să dezvolte în România capacități de producție în sectoarele industriei prelucrătoare cu un volum ridicat al importurilor.

„Ministerul Finanţelor anunţă deschiderea, începând cu data de 15 octombrie 2026, a sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare pentru mecanismul de stimulare a investiţiilor în vederea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare instituit prin HG nr.486/2026”, arată Ministerul Finanţelor.

Pentru această sesiune sunt disponibile fonduri în valoare de 759 de milioane de lei. Proiectele depuse trebuie să prevadă investiții inițiale de cel puțin 10 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 50 de milioane de lei.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că instituția poate analiza suplimentarea bugetului în cazul în care vor fi depuse suficiente proiecte solide.

„Deschiderea acestei sesiuni este un pas important concret în susţinerea unui domeniu strategic pentru România. Avem 759 de milioane de lei disponibili acum, într-un program multianual mai amplu, iar dacă vom avea proiecte solide şi cerere peste bugetul alocat, vom analiza suplimentarea resurselor. Miza este ca România să producă mai mult aici, să exporte mai mult şi să îşi construiască o bază industrială mai competitivă pentru următorii ani”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Mecanismul de finanțare este inclus în programul de relansare economică elaborat de Ministerul Finanțelor și aprobat prin OUG nr. 8/2026. Schema vizează proiectele de producție din industria prelucrătoare, în special sectoarele economice în care România înregistra importuri ridicate.

Programul urmărește să sprijine producția internă și să genereze noi locuri de muncă. Bugetul total ajunge la 5,313 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,05 miliarde de euro, iar mecanismul a fost conceput ca un instrument multianual pentru dezvoltarea capacităților de producție din România.

Companiile vor putea alege între două modalități de sprijin, în funcție de caracteristicile și necesarul financiar al investiției propuse.

„Acordurile de finanţare pot fi emise în perioada 2026–2032, iar plata ajutorului de stat se întinde până în 2036. Companiile pot opta, în condiţiile schemei, între grant direct şi credit fiscal, în funcţie de structura proiectului şi de necesarul de finanţare”, se precizează în document.

Sesiunea din octombrie se adresează atât companiilor care desfășoară deja activități economice, cât și întreprinderilor nou-înființate. Programul este deschis IMM-urilor și companiilor mari, cu condiția ca acestea să realizeze în România o investiție inițială de minimum 10 milioane de euro.

Finanțarea poate acoperi realizarea unor construcții noi, achiziționarea de echipamente tehnologice și cumpărarea unor active necorporale noi.

Sesiunea va rămâne deschisă timp de 30 de zile lucrătoare. Cererile pentru obținerea acordului de finanțare și documentele justificative vor putea fi transmise exclusiv online, în intervalul 15 octombrie–25 noiembrie 2026, până la ora 17:00.

Dosarele vor fi depuse prin aplicația Big Project 486, care va putea fi accesată pe site-ul Ministerului Finanțelor pe durata sesiunii. Ghidul solicitantului și Ghidul utilizatorului pentru transmiterea online a documentelor sunt, de asemenea, disponibile pe pagina instituției.

Ministrul Alexandru Nazare a explicat că ajutoarele acordate de stat vor fi orientate către proiectele care pot dezvolta producția internă, pot aduce tehnologii noi și pot genera locuri de muncă și rețele locale de furnizori.

„România are nevoie de mai multă producţie, de investiţii cu valoare adăugată ridicată şi de o economie care să reducă treptat dependenţa de importuri. De aceea, folosim instrumentele de sprijin ale statului mai ţintit, către investiţii care pot transforma structura economiei, generând noi capacităţi de producţie, tehnologie, locuri de muncă şi lanţuri locale de furnizori”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Prin acest mecanism, Ministerul Finanțelor intenționează să direcționeze capitalul către investițiile care măresc capacitatea de producție a economiei, creează locuri de muncă și contribuie la diminuarea dezechilibrelor comerciale ale României.