Transelectrica primește peste 350 de milioane de lei pentru modernizarea rețelei. Investițiile vor permite integrarea a încă 500 MW de energie regenerabilă

Transelectrica a semnat cu Ministerul Energiei două contracte de finanțare în valoare totală de peste 351 de milioane de lei pentru digitalizarea și modernizarea Rețelei Electrice de Transport. Investițiile vor viza monitorizarea în timp real a 27 de linii electrice aeriene și modernizarea stației Gutinaș, unde noua tehnologie ar urma să permită integrarea suplimentară a aproximativ 500 MW din surse regenerabile.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a semnat pe 28 august 2026 cu Ministerul Energiei contractele de finanțare pentru două proiecte majore.

Este vorba despre „Optimizarea funcționării liniilor electrice aeriene prin extinderea sistemului de monitorizare online DigiTEL Smart Lines” și „Creșterea calității reglajului de tensiune în stația Gutinaș”.

Finanțarea nerambursabilă totală aprobată prin Fondul pentru Modernizare se ridică la 351,143 milioane de lei fără TVA, echivalentul a aproximativ 67 de milioane de euro.

Transelectrica depusese aplicațiile pentru cele două proiecte în august 2025, iar finanțarea a fost ulterior aprobată de Comisia Europeană.

Pentru proiectul DigiTEL Smart Lines au fost aprobate 97,65 milioane de lei fără TVA, echivalentul a 18,623 milioane de euro.

Investiția presupune achiziția și instalarea unor sisteme de monitorizare online pe 27 de linii electrice aeriene din toate zonele țării.

Obiectivul este ca Transelectrica să poată realiza diagnoza și estimarea în timp real a stării tehnice a liniilor, folosind date colectate permanent din rețea.

O componentă importantă va fi introducerea conceptului Dynamic Line Rating (DLR). Sistemul permite stabilirea mai precisă a capacității de transport a liniilor electrice în funcție de condițiile reale, inclusiv cele meteorologice.

Implementarea acestei soluții va contribui la reducerea riscurilor și la creșterea fiabilității și eficienței în funcționare a liniilor electrice aeriene, precizează Transelectrica.

Proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035.

Cea mai mare parte a finanțării merge către modernizarea stației Gutinaș, un nod important al rețelei de transport al energiei electrice din estul României.

Pentru acest proiect au fost aprobate 253,493 milioane de lei fără TVA, echivalentul a 48,345 milioane de euro.

Stația va fi echipată cu un sistem STATCOM, conectat la bara de 400 kV. Echipamentul va permite reglarea continuă și rapidă a puterii reactive și stabilizarea tensiunii în situațiile în care sarcina din rețea se modifică rapid.

Investiția ar urma să contribuie și la reducerea pierderilor tehnologice cu aproximativ 3.283 MWh pe an.

Modernizarea stației Gutinaș are și rolul de a permite conectarea unei cantități mai mari de energie produsă din surse regenerabile.

Potrivit Transelectrica, noul sistem va crea condițiile pentru integrarea suplimentară a aproximativ 500 MW din surse regenerabile și va contribui la creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Proiectul este inclus în Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport 2022-2031 și face parte din inițiativa CARMEN. Acesta este recunoscut și drept Proiect de Interes Comun la nivelul Uniunii Europene.