Francezii își pierd încrederea în UE și instituțiile de la Bruxeless. Avertismentul lui Gheorghe Piperea: 54% ar vota Frexit

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a comentat un sondaj realizat de eupinions/Bertelsmann în martie 2026, care indică un nivel ridicat de susținere pentru ieșirea Franței din Uniunea Europeană. Potrivit datelor prezentate de Piperea, 54% dintre francezi ar vota pentru Frexit în cazul organizării unui referendum pe această temă.

Europarlamentarul a atras însă atenția că rezultatul reprezintă o situație izolată și nu este confirmat de celelalte institute de sondare menționate în mesajul său. Sondajele realizate de YouGov, Ifop, Odoxa și Cluster17 indică procente pentru Frexit mai mici de 40%.

Potrivit datelor prezentate de Gheorghe Piperea pe Facebook, sondajul eupinions/Bertelsmann din martie 2026 arată că 54% dintre francezi ar susține ieșirea Franței din Uniunea Europeană dacă ar avea loc un referendum cu această temă.

Totodată, el a indicat un precedent oferit de același institut de sondare. În decembrie 2025, un alt sondaj eupinions arăta că 59% dintre francezi erau favorabili Frexit. Studiul a fost realizat într-un context în care fermierii francezi protestau pe străzi împotriva acordului comercial dintre Uniunea Europeană și statele Mercosur.

„Un sondaj eupinions/Bertelsmann, din martie 2026, relevă un fapt uluitor: 54% dintre francezi ar vota Frexit, dacă s-ar face un referendum cu această temă. Este un rezultat izolat, care nu se regăsește la celelalte institute (YouGov, Ifop, Odoxa, Cluster17), unde cifrele pentru Frexit sunt sub 40%, dar a mai fost un sondaj eupinions în decembrie 2025, când fermierii francezi protestau în stradă contra acordului cu statele Mercosur: 59% dintre francezi erau pentru Frexit. Dincolo de “singularitatea” acestui sondaj, există cifre stabile în toate sondajele recente: aproape 54% dintre francezi nu au încredere in instutiile UE și peste 65% consideră că UE se duce într-o direcție greșită”, a scris acesta pe Facebook.

Dincolo de rezultatul sondajului din martie 2026, Piperea susține că există și o serie de date care apar în mod constant în sondajele recente. Potrivit acestuia, aproape 54% dintre francezi nu au încredere în instituțiile Uniunii Europene. De asemenea, peste 65% dintre francezi consideră că Uniunea Europeană se îndreaptă într-o direcție greșită.

„Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice a început să dispară în 1990, când republicile sovietice nu au mai dat doi bani pe autoritatea centrală de la Moscova. Legea de la centru nu a mai fost percepută ca obligatorie. Cutumele birocraților sovietici obtuzi, disprețuite. Nimeni nu se mai temea de caghebiști. Dispariția URSS în 1991 a fost doar o formalitate”, a mai scris el.

Europarlamentarul AUR a folosit aceste date pentru a face o paralelă între situația actuală a Uniunii Europene și destrămarea Uniunii Sovietice.

„Mă tem că Uniunea Europeană, care nu s-a transformat încă într-o uniune sovietică (dar tinde către asta) va avea avea același destin. Politicienii main stream au avut anul trecut șansa de a schimba acest destin, prin demiterea prin moțiune de cenzură a Ursulei von der Leyen. Au refuzat-o. Au votat pentru destinul sovietic al UE”, a mai scris europarlamentarul.

În mesajul său, Gheorghe Piperea susține că politicienii mainstream au avut anul trecut posibilitatea de a schimba evoluția Uniunii Europene prin demiterea, în urma unei moțiuni de cenzură, a Ursulei von der Leyen.

„Personal, continui să cred că acest destin poate fi evitat. Doar că pentru asta este nevoie ca Ursula von der Leyen & co trebuie să plece”, a notat europarlamentarul AUR.

Mesajul lui Gheorghe Piperea vizează și situația politică din România. Europarlamentarul AUR susține că actuala clasă politică românească trebuie schimbată. În acest context, el indică drept primii politicieni de la care ar trebui început acest proces pe Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu. Piperea îi menționează, de asemenea, pe Dominic Fritz, Clotilde Armand și Ciprian Ciucu.

„Iar în ce privește România, clasa politică actuală trebuie demantelată. De început, trebuie să începem cu Dan, Bolojan, Grindeanu. Fritz, Clotilde, Ciucu și ceilalți “pro-europeni” se exclud singuri, prin ilegalitățile lor, penale sau administrative”, a conchis Gheorghe Piperea.

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