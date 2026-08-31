Gheorghe Piperea, avertisment privind pregătirile Franței pentru un posibil conflict major. Europarlamentarul AUR leagă măsurile de alegerile prezidențiale din 2027

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a atras atenția asupra pregătirilor făcute de Franța pentru eventualitatea unui conflict de mare intensitate în Europa. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Piperea a făcut referire la instrucțiunile transmise în 2025 de Ministerul francez al Sănătății către agențiile regionale de sănătate, precum și la măsurile pregătite ulterior pentru transportul și tratarea unui număr mare de răniți de război.

Potrivit informațiilor prezentate de Piperea pe Facebook, în iulie 2025, Ministerul francez al Sănătății a transmis instrucțiuni agențiilor regionale de sănătate, solicitând spitalelor să se pregătească până în martie 2026 pentru posibilitatea unui conflict de mare intensitate în Europa.

Scopul acestor pregătiri era ca Franța să poată face față unui aflux masiv de răniți. Estimările menționate în document indicau între 10.000 și 50.000 de militari francezi sau aliați care ar putea avea nevoie de îngrijiri medicale într-un interval cuprins între 10 și 180 de zile. Documentul a fost dezvăluit de publicația franceză Le Canard enchaîné la sfârșitul lunii august 2025.

„În iulie 2025, Ministerul francez al Sănătății a trimis instrucțiuni agențiilor regionale de sănătate, cerând spitalelor să se pregătească până în martie 2026 pentru un posibil conflict de mare intensitate în Europa. Scopul era ca Franța să poată primi un aflux masiv de răniți (estimări menționate: 10.000–50.000 de soldați, francezi sau aliați, pe o perioadă de 10–180 de zile). Documentul a fost dezvăluit de Le Canard enchaîné la sfârșitul lunii august 2025”, a scris Piperea pe Facebook.

Planurile franceze prevedeau și crearea unor centre medicale intermediare în apropierea unor puncte importante de transport, precum gări, aeroporturi sau porturi.

Potrivit informațiilor prezentate de Gheorghe Piperea, aceste centre ar avea rolul de a facilita transferul și repatrierea persoanelor rănite.

Pregătirile au continuat în lunile următoare. În septembrie 2025, publicația Le Point a relatat că Ministerul francez al Sănătății avea în vedere utilizarea unor TGV-uri medicalizate pentru transportarea răniților din alte zone ale Europei către spitalele din Franța.

Este vorba despre trenuri de mare viteză adaptate pentru transportul pacienților, după un model similar celui utilizat de Franța în timpul pandemiei de COVID-19, în 2020.

SNCF, compania feroviară națională franceză, poate pregăti astfel de trenuri în aproximativ 48 de ore, potrivit informațiilor bazate pe experiența acumulată în cadrul operațiunii Chardon.

Pregătirile nu s-au oprit la măsurile adoptate în 2025. În 2026, autoritățile franceze au continuat procesul, inclusiv prin elaborarea unor ghiduri destinate personalului medical civil pentru tratarea răniților de război.

„Se menționează crearea unor centre medicale intermediare lângă gări, aeroporturi sau porturi, pentru a facilita transferul și repatrierea răniților. În septembrie 2025, Le Point a raportat că Ministerul Sănătății plănuiește folosirea de TGV-uri medicalizate (trenuri de mare viteză adaptate, similare celor folosite în 2020 în timpul COVID-19) pentru a transporta răniți din Europa către spitalele din Franța. SNCF poate pregăti astfel de trenuri în circa 48 de ore, pe baza experienței anterioare (operațiunea „Chardon”). Pregătirile au continuat și în 2026, cu ghiduri pentru personalul medical civil privind tratarea răniților de război”, a mai scris acesta.

Gheorghe Piperea interpretează aceste pregătiri drept un semnal important privind modul în care autoritățile franceze evaluează posibilitatea unui conflict major pe continent.

În opinia sa, faptul că un guvern își pregătește oficial spitalele pentru primirea unui număr de ordinul zecilor de mii de militari răniți și ia în calcul utilizarea unor trenuri sanitare pentru transportul acestora transmite implicit ideea că un război de amploare în Europa nu mai este tratat drept o ipoteză îndepărtată.

Europarlamentarul AUR consideră că astfel de pregătiri pot contribui la normalizarea ideii de război și pot alimenta tensiunile. El susține, de asemenea, că măsurile pot fi interpretate de adversari sau chiar de opinia publică din interiorul Franței drept un semnal de acceptare a ideii că un conflict major ar fi inevitabil.

Piperea leagă această interpretare și de discursul președintelui francez Emmanuel Macron privind necesitatea pregătirii pentru un angajament militar major. În analiza sa, retorica lui Macron, alături de accelerarea cheltuielilor militare până în 2027, întărește percepția asupra unei pregătiri pentru un posibil conflict de amploare.

„Când un guvern anunță oficial că spitalele trebuie să fie gata să primească zeci de mii de soldați răniți și că se pregătesc trenuri sanitare, mesajul implicit este că un conflict major pe continent nu mai este considerat o ipoteză îndepărtată. Asta poate normaliza ideea de război, poate alimenta tensiunile și poate fi interpretată de adversari (sau de opinia publică internă) ca o acceptare a inevitabilității unui conflict. Retorica lui Macron despre „pregătirea pentru un engagement majeur” și accelerarea cheltuielilor militare până în 2027 întărește această lectură”, a subliniat Piperea.

În continuarea mesajului, Gheorghe Piperea a introdus o dimensiune politică internă, susținând că intrarea într-o logică de război ar putea avea consecințe și asupra calendarului electoral.

Europarlamentarul AUR afirmă că, într-un asemenea context, alegerile prezidențiale franceze din 2027 ar putea fi amânate pe termen nedeterminat.

Piperea face această afirmație prin raportare la situația din Ucraina și la modul în care președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a rămas la conducerea țării în contextul războiului și al suspendării procesului electoral.

În interpretarea lui Piperea, aplicarea unei astfel de logici în Franța ar putea permite lui Emmanuel Macron să rămână președinte și după încheierea mandatului său. El amintește că actualul mandat prezidențial al lui Macron expiră anul viitor, în 2027.

„Dar mai e ceva: intrarea în logica războiului poate amâna sine die alegerile prezidențiale din 2027. Pe “logica” lui Zelensky, Macron poate rămâne președinte al Franței dincolo de cei 10 ani de mandat, care expiră la anul. După Macron s-ar putea lua și Ursula, precum șj Merz. Iar de atunci încolo nu ar mai fi nicio diferență între ei și Putin sau Xi Jinping”, a conchis acesta.

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